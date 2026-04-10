Thaçi flet për gazetën gjermane FAZ: Nuk e shoh veten më në garën politike
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë një intervistë me shkrim për gazetën gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
Ai ka folur për përvojën e tij gjatë paraburgimit, procesin gjyqësor dhe të ardhmen politike. Thaçi ndodhet në vitin e gjashtë të paraburgimit në Hagë derisa është në pritje të vendimit përfundimtar.
Duke folur për jetën e tij politike, Thaçi deklaroi se nuk e sheh veten më në garën politike, por jo edhe tërësisht jashtë jetës publike.
“E shoh garën politike pas vetes, por jo jetën time politike. Si qytetar i lirë i Kosovës do të vazhdoj t’i shërbej vendit”, u shpreh ai.
Thaçi foli edhe për humbjen e babait të tij, duke e cilësuar si një dhimbje të madhe faktin që nuk mundi të marrë pjesë në varrim.
“Ky është një dhimbje që do ta mbaj me vete gjithë jetën”, tha ai.
Sa i përket akuzave, ai mbështeti argumentet e ekipit të tij mbrojtës, duke theksuar se struktura e UÇK-së nuk kishte një zinxhir të qartë komandues, çka sipas tij e bën të pamundur mbajtjen e përgjegjësisë për veprime individuale në terren.
Ai shtoi se Gjykata Speciale u krijua fillimisht për të hetuar pretendimet për trafikim organesh, të cilat sipas tij nuk janë përfshirë fare në aktakuzën aktuale.
Thaçi shprehu shqetësimin se procesi gjyqësor mund të shtrembërojë perceptimin historik të luftës në Kosovë, duke barazuar në mënyrë të padrejtë veprimet e palëve. Ai theksoi se krimet e kryera nga forcat serbe gjatë viteve 1998–1999 janë të dokumentuara gjerësisht dhe nuk mund të relativizohen.
Duke folur për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë në vitin 1999, Thaçi e cilësoi atë si të drejtë dhe të domosdoshme, duke theksuar se ajo u bazua në vlerat e lirisë dhe mbrojtjes së jetës njerëzore.
Në aspektin politik dhe diplomatik, ai theksoi se qëllimi i tij ka qenë gjithmonë arritja e një marrëveshjeje përfundimtare paqeje me Serbinë, me njohje reciproke.
Thaçi nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, duke shprehur shqetësim për stagnimin e viteve të fundit në këtë drejtim.
Sa i përket situatës së brendshme politike në Kosovë, Thaçi u shpreh se interesat e qytetarëve duhet të vendosen mbi ato partiake, pa dhënë këshilla konkrete për koalicione politike.
"Procesi ndaj Thaçit dhe të tjerëve konsiderohet një ndër rastet më të rëndësishme për drejtësinë ndërkombëtare dhe për interpretimin historik të luftës në Kosovë", shkruan mes tjerash FAZ.