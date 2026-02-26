A duhet ta lani fytyrën me ujë të ftohtë apo të nxehtë?
Larja e fytyrës çdo ditë është baza e kujdesit për lëkurën.
Bërja e kësaj largon papastërtitë si pluhuri, mbeturinat dhe bakteret, duke e lënë lëkurën të pastër dhe të freskët.
Gjërat mund të bëhen të ndërlikuara kur nuk je i sigurt sa herë në ditë duhet ta lash fytyrën, cilat produkte të përdorësh, apo edhe çfarë temperature uji të përdorësh. I vakët? I nxehtë? I ftohtë?
Ky artikull do të shqyrtojë nëse uji i ftohtë apo i nxehtë është më i mirë për lëkurën, si dhe do t’ju ofrojë këshilla profesionale për larjen e fytyrës.
Uji i ftohtë dhe lëkura
Larja me ujë të ftohtë ndikon në lëkurë në shumë mënyra pozitive. Parandalimi i akneve, për shembull, është një nga përfitimet e mundshme.
Kjo sepse uji i nxehtë largon vajrat që mund të shkaktojnë shpërthime, thotë Sophia Knapp, estetiste e licencuar në linjën e kujdesit për lëkurën dhe kozmetikës Oxygenetix.
Si rezultat, “kjo mund ta nxisë lëkurën të prodhojë edhe më shumë vaj.” Në këtë rast, uji i ftohtë mund të bëjë një punë shumë të mirë në rregullimin e niveleve të yndyrës.
Uji i ftohtë mund të jetë gjithashtu më i mirë për disa gjendje të lëkurës, si rosacea. Uji i nxehtë bën që enët e gjakut të zgjerohen më shumë, duke e bërë lëkurën të duket më e kuqe.
Përfitimet e ujit të ftohtë
Shikoni këto përfitime të ujit të ftohtë para se të hidheni në veprim.
Uji i ftohtë mund të jetë veçanërisht i dobishëm për lëkurën e thatë ose të prirur ndaj akneve, thotë Knapp. “Nëse keni lëkurë kronikisht të thatë, uji i nxehtë mund të largojë nivelet e sebumit (vajrave) dhe ta përkeqësojë problemin, prandaj uji i ftohtë është një alternativë e mirë.”
Kjo është e dobishme për lëkurën për disa arsye, përfshirë reduktimin e pamjes së poreve dhe zvogëlimin e fryrjes së fytyrës.
Do të gjeni gjithashtu disa përfitime shëndetësore nga dushët me ujë të ftohtë, që do të thotë çdo dush me temperaturë uji nën 70°F (21°C).
Disa nga përfitimet e dushëve me ujë të ftohtë — dhe çdo forme hidroterapie — përfshijnë përmirësimin e qarkullimit të gjakut, rritjen e endorfinave dhe përshpejtimin e metabolizmit.
Disavantazhet e ujit të ftohtë
Ka disa mangësi në përdorimin e ujit të ftohtë në fytyrë.
“Meqenëse uji i ftohtë i ngushton poret, bakteret dhe papastërtitë mund të bllokohen dhe nuk do të pastrohen aq lehtë sa me përdorimin e ujit të vakët,” shpjegon Knapp.
Ajo rekomandon larjen e fytyrës fillimisht me ujë të vakët si një mënyrë për të hequr grimin dhe ndotësit e ditës. “Pastaj, përfundojeni me një shpëlarje me ujë të ftohtë për të ngushtuar poret dhe për të nxitur qarkullimin e gjakut për një shkëlqim të shëndetshëm.”
Uji i ftohtë kundrejt ujit të nxehtë
(Avantazhet) Larja e fytyrës me ujë të ftohtë rrit rrjedhjen e gjakut.
Sipas hulumtimeve, kjo vjen si rezultat i ekspozimit ndaj të ftohtit që dërgon më shumë gjak në zonën e ekspozuar.
Nga ana tjetër, rritja e rrjedhjes së gjakut i jep lëkurës mbrojtje më të mirë nga radikalet e lira, si ndotja, dhe mund t’i japë lëkurës një shkëlqim më të shëndetshëm.
(Disavantazhet) Fytyra juaj mund të mos jetë aq e pastër
Meqenëse vajrat e tepërt nuk treten në ujë të ftohtë, fytyra juaj nuk do të jetë aq e pastër sa mund të ishte. Kjo mund të çojë në bllokim të poreve dhe shpërthime aknesh.
Anne Beal, MD, MPH, mjeke, eksperte e kujdesit për lëkurën dhe CEO/themeluese e AbsoluteJOI Skincare, shton se shumë nga përbërësit pastrues në produktet tuaja të kujdesit për lëkurën janë të dizajnuara për t’u përdorur me ujë të vakët.
Pse uji i vakët mund të jetë më i miri
“Uji i vakët ndihmon në fryrjen e lëkurës, gjë që bën që poret të duken më të vogla, ndërsa uji i ftohtë zvogëlon fryrjen,” thotë Beal.
Akademia Amerikane e Dermatologjisë rekomandon larjen e fytyrës me ujë të vakët.
Është kompromisi i përsosur për të gjitha llojet e lëkurës, siç shpjegon Beal, sepse uji i nxehtë e zhvesh lëkurën nga vajrat mbrojtës që ndihmojnë në ruajtjen e lagështisë.
Një tjetër përfitim i larjes së fytyrës me ujë të vakët është se lejon përthithje më të mirë të produkteve të kujdesit për lëkurën.
Është e rëndësishme të vendosni për një temperaturë dhe t’i përmbaheni asaj. Beal paralajmëron se rrezikoni të dëmtoni kapilarët e vegjël nën lëkurë nëse e ekspozoni lëkurën ndaj temperaturave ekstreme, si kalimi nga i nxehtë në të ftohtë.
Sa shpesh duhet ta lani fytyrën?
Në përgjithësi, duhet ta lani fytyrën dy herë në ditë — në mëngjes dhe në mbrëmje. Larja e tepërt mund ta thajë lëkurën dhe të shkaktojë irritim.
“Ne mbledhim një sasi alarmante bakteresh në këllëfët e jastëkëve, kështu që një pastrim i shpejtë në mëngjes para hidratuesit është i rëndësishëm,” shpjegon Knapp.
Larja gjatë ditës është gjithashtu e rëndësishme, pasi ndihmon në reduktimin e fryrjes që shpesh kemi kur zgjohemi për herë të parë, thotë Beal.
Knapp shton se larja në mbrëmje është thelbësore për të hequr çdo grim dhe papastërti që janë mbledhur gjatë ditës nga lëkura juaj.
Mëngjes apo para gjumit? Fjala e fundit
Përgjigjja e shkurtër: Të dyja. Synoni ta lani fytyrën para gjumit dhe pasi të zgjoheni.
Këshilla për ta mbajtur fytyrën të pastër
Jini të butë. Akademia Amerikane e Dermatologjisë rekomandon përdorimin e majave të gishtave për pastrimin e fytyrës dhe tharjen me një peshqir të butë duke e prekur lehtë.
Lani fytyrën pas djersitjes. Beal thotë se duhet ta lani fytyrën pas çdo stërvitjeje, pasi djersa mund të bllokojë poret.
Qëndroni të hidratuar. Mbajeni lëkurën të hidratuar duke pirë mjaftueshëm ujë çdo ditë. Ekspertët e shëndetit rekomandojnë tetë gota në ditë.
Përdorni produktet me kujdes. Përbërësit që duhet të kërkoni në një pastrues fytyre varen plotësisht nga lloji i lëkurës suaj. Beal shpjegon se shumica e produkteve pastruese me përbërës aktivë nuk qëndrojnë mjaftueshëm gjatë në fytyrë për të qenë plotësisht efektive. “Në vend të kësaj, është më mirë të përdorni një pastrues të butë dhe më pas të përdorni serume dhe kremra me përbërësit aktivë që ju nevojiten, si acidi salicilik, acidi glikolik, acidi laktik, vitamina C dhe të tjerë.”