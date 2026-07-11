42 vite më parë Norvegjia me gjysmë profesionistë befasoi Anglinë, sot kërkon ta bëjë sërish në Botëror
Norvegjia dhe Anglia do të përballen në çerekfinalen e Kupës së Botës 2026, në një duel që sjell një përballje historike mes dy kombëtareve.
Erling Haaland ka shënuar në çdo ndeshje të këtij Botërori dhe e bëri të duket të lehtë përballjen ndaj Brazilit në fazën e kaluar, ndërsa në mesfushë Sander Berge i Fulhamit dhe kapiteni i Arsenalit, Martin Odegaard, kanë kontrolluar ritmin e lojës.
Në repartin defensiv, Kristoffer Ajer i Brentfordit dhe David Moller Wolfe i Wolverhamptonit kanë sjellë stabilitet, ndërsa Oscar Bobb mbetet një opsion i rëndësishëm nga stoli.
Duke parë se ku ndodhej futbolli norvegjez dikur, kjo gjeneratë do të dukej e paimagjinueshme.
Për dekada të tëra, Suedia ishte fuqia kryesore futbollistike e Skandinavisë, madje duke arritur edhe në një finale të Kupës së Botës, ndërsa Norvegjia shpesh mbështetej te lojtarë amatorë. Sot, megjithatë, norvegjezët kanë arritur tashmë në çerekfinalen e Botërorit 2026 dhe po përgatiten për një nga ndeshjet më të mëdha në historinë e tyre.
Paraqitja e parë e Norvegjisë në Kupën e Botës
Para viteve 1990, Norvegjia ishte kualifikuar në Kupën e Botës vetëm një herë, në vitin 1938. Në atë periudhë, megjithatë, sigurimi i një vendi në turne ishte shumë më i lehtë se sot.
Disa skuadra kishin avancuar pasi kundërshtarët e tyre ishin tërhequr nga gara, ndërsa Norvegjia duhej të siguronte kualifikimin duke kaluar përballë Irlandës në dy ndeshje (3-2 dhe 3-3).
Aventura e tyre në Francë zgjati vetëm një ndeshje. Në fazën e 1/8 së finales, ata e shtynë Italinë, kampionen në fuqi dhe atë të ardhshme të botës, deri në kohën shtesë, para se të humbnin 2-1.
Më pas do të kalonin 56 vite deri në rikthimin e Norvegjisë në turneun më të madh të futbollit botëror.
Surpriza e famshme në eliminatoret e Botërorit 1982
Kur nisën eliminatoret për Kupën e Botës 1982, vetëm kualifikimi në turne dukej një objektiv pothuajse i paarritshëm.
Norvegjia u vendos në një grup me Zvicrën, Rumaninë dhe dy favoritë të mëdhenj – Hungarinë dhe Anglinë.
Në prag të ndeshjes parafundit, Anglia udhëtoi drejt Oslos me synimin për t’i dhënë fund shpresave të Norvegjisë për kualifikim.
Vendasit kishin vetëm pesë futbollistë profesionistë në formacionin titullar. Ishte një skuadër shumë larg asaj që sot udhëhiqet nga Haaland dhe Odegaard.
Bryan Robson kaloi Anglinë në epërsi pas vetëm 15 minutash dhe gjithçka dukej se po shkonte sipas planit. Por Anglia u relaksua shumë dhe humbi përqendrimin para pushimit.
Tom Lund barazoi rezultatin pas një krosimi në zonë, ndërsa Hallvar Thoresen përfitoi nga një gabim i madh në mbrojtjen angleze për ta kaluar Norvegjinë në avantazh 2-1 në minutën e 41-të.
Rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund, duke prodhuar një nga befasitë më të mëdha në historinë e eliminatoreve të Kupës së Botës.
Hakmarrja e Norvegjisë
Norvegjia përfundimisht e përfundoi atë që kishte nisur në eliminatoret e Botërorit 1994.
Pas barazimit 1-1 në Wembley, ajo mposhti Anglinë 2-0 në Oslo, kësaj here duke mbajtur portën të paprekur dhe duke eliminuar “Tre Luanët” nga gara.
Ky sukses ndryshoi edhe perceptimin për futbollin norvegjez. Gjatë viteve ’90, klubet angleze filluan të transferonin gjithnjë e më shumë lojtarë norvegjezë, të tërhequr nga çmimet e përballueshme, forca fizike dhe përshtatshmëria e tyre për futbollin anglez.
Më e rëndësishmja, shumë norvegjezë e panë fitoren ndaj Anglisë në vitin 1981 si momentin kur vendi kuptoi se mund të konkurronte me kombëtaret më të mëdha të futbollit.
Tani, më shumë se katër dekada më vonë, Anglia dhe Norvegjia do të përballen sërish. Por këtë herë, sfida ka edhe më shumë peshë.
Për herë të parë në histori, dy kombëtaret do të takohen në një çerekfinale të Kupës së Botës./Telegrafi/