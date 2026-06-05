24 vjetori i BDI-së, Ahmeti: Jemi për Maqedoninë në BE, për një shtet të përbashkët
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në fjalën e tij para të pranishmëve në 24 vjetorin e themelimit të BDI-së theksoi se ai dhe partia e tij kanë për qëllim integrimin e Maqedonisë së Veriutn në Bashkimin Eruropian dhe se nuk kanë qëllim për destabilizimin e vendit.
Ai më tej shtoi se këta pushtet mbajtës duhet të marrin shembull nga ish udhëheqësit Jugosllav që pa shkatëruan shtetet e tyre duke menduar se pa shqiptarët munden.
Ahmeti përcolli porosi deri tek të gjithë akterët politik në vend që po drejtojnë qeverinë se Bashkimin Demokratik për Integrim as nuk frikësohet dhe as nuk mund ta mundin, duke shtuar më tej se ai mbetet i përkushtuar për një Maqedoni të përbashkët.