22-vjeçari nga Singapori pranon vjedhjen e 240 milionë dollarëve në Bitcoin – paratë i shpenzoi në makina luksoze dhe klube nate
Një 22-vjeçar nga Singapori ka pranuar fajësinë për rolin e tij në një prej vjedhjeve më të mëdha të kriptomonedhave në historinë e SHBA-së, pasi së bashku me bashkëpunëtorët i mori një banori të Uashingtonit Bitcoin me vlerë rreth 245 milionë dollarë.
Malone Lam, i cili kishte braktisur shkollën që në klasën e tetë dhe më pas ishte zhvendosur në Shtetet e Bashkuara, u deklarua fajtor të martën për një akuzë federale për komplot kriminal. Për këtë vepër, ai përballet me një dënim maksimal prej 20 vitesh burgim.
Lam konsiderohej nga prokurorët si një prej organizatorëve të një rrjeti të përbërë kryesisht nga të rinj, i cili që nga viti 2023 kishte kryer një seri mashtrimesh të lidhura me kriptomonedhat.
Rasti mori përmasa të jashtëzakonshme në gusht të vitit 2024, kur Lam dhe bashkëpunëtorët e tij përdorën teknika të njohura si “social engineering”, duke manipuluar viktimën për t’u dhënë atyre akses në të dhënat e tij.
Sipas prokurorëve, dy bashkëpunëtorë u paraqitën si përfaqësues të Google dhe platformës së kriptomonedhave Gemini. Përmes mashtrimit, ata arritën të merrnin akses në Google Drive të viktimës dhe të siguronin kodet e nevojshme të sigurisë.
Kjo i mundësoi grupit të transferonte më shumë se 4,100 Bitcoin, të cilat në atë kohë kishin vlerë mbi 245 milionë dollarë, transmeton Telegrafi.
Pas grabitjes, Lam dhe bashkëpunëtorët e tij nisën një shpenzim marramendës. Sipas autoriteteve amerikane, kriptomonedhat e vjedhura u konvertuan dhe u pastruan përmes transaksioneve të ndryshme, ndërsa paratë u përdorën për një jetë luksoze.
Lam bleu një koleksion makinash sportive, mori me qira vila dhe rezidenca luksoze në Miami dhe shpenzoi miliona dollarë në klube nate.
Vetëm në një mbrëmje në një klub në Los Angeles, ai thuhet se shpenzoi rreth 569 mijë dollarë.
Shpenzimet e çmendura vazhduan për rreth një muaj, deri në momentin kur agjentët e FBI-së e arrestuan në Miami.
Sipas aktakuzës, Lam madje ishte paralajmëruar nga një zyrtar i zbatimit të ligjit, jashtë detyrës, se autoritetet po përgatiteshin ta arrestonin.
Në një telefonatë të regjistruar nga burgu, Lam u tha bashkëpunëtorëve të tij se ata kishin diskutuar shpesh se çfarë do të ndodhte nëse ai arrestohej, por nuk e kishin imagjinuar kurrë se situata do të bëhej kaq serioze.
Lam është njëri prej 18 personave të akuzuar në këtë çështje dhe i 11-ti që pranon fajësinë.
Rasti konsiderohet një goditje e rëndësishme për hetimin e Departamentit amerikan të Drejtësisë ndaj rrjetit të mashtruesve të kriptomonedhave, ndërsa autoritetet vazhdojnë të ndjekin gjurmët e një prej grabitjeve më spektakolare të Bitcoin-it të regjistruara ndonjëherë në SHBA. /Telegrafi/