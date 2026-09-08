Policia talebane i lidh duart pas shpine një burri, e rrah dhe e qëllon për vdekje në një ekzekutim në rrugë i kapur nga kamerat
Një video e publikuar në rrjetet sociale ka rikthyer në vëmendje akuzat për ekzekutime jashtëgjyqësore në Afganistan, pasi një burrë u vra në rrugë në Herat, ndërsa duart i ishin lidhur pas shpine.
Ngjarja raportohet të ketë ndodhur të premten rreth orës 17:22, në distriktin e katërt të qytetit të Heratit, transmeton Telegrafi.
Pamjet tregojnë disa persona, të identifikuar nga burime lokale si pjesëtarë të forcave talebane, duke ndaluar dhe dhunuar një burrë të veshur me rroba blu, përpara se ta lidhin dhe më pas ta qëllojnë.
Viktima është identifikuar nga burime lokale si Abdul Qadir, një saldator. Sipas familjarëve të tij, ai nuk kishte lidhje me ndonjë grup politik apo militant dhe nuk ishte arrestuar më parë nga Talibanët.
Familjarët kanë kërkuar që rasti të hetohet dhe kanë argumentuar se, nëse Qadiri kishte kryer ndonjë vepër penale, ai duhej të përballej me një gjykatë dhe jo të vritej në rrugë.
Sipas raportimeve, në pamje shfaqet edhe Sayed Ahmad Mohammadi, i përshkruar nga burimet lokale si komandant sigurie taleban në Herat.
Burime të afërta me rastin pretendojnë se vrasja mund të ketë pasur origjinë personale, duke e lidhur atë me një konflikt dhe marrëdhënie familjare.
Zëdhënësi i Policisë së Heratit, Sayed Masoud Hosseini, tha se gjetjet fillestare sugjeronin se rasti kishte “rrënjë në armiqësi personale” dhe nuk lidhej me sigurinë publike. Këto janë, megjithatë, vlerësime fillestare dhe pretendimet e plota mbi motivin mbeten për t'u hetuar.
Pas përhapjes së videos në rrjetet sociale, autoritetet talebane në Herat njoftuan se kishin arrestuar disa të dyshuar, por nuk dhanë shumë detaje mbi identitetet e tyre apo akuzat konkrete.
Sipas burimeve të cituara nga mediat, nëna e Abdul Qadirit u ka bërë thirrje zyrtarëve të lartë talebanë që të hetojnë vdekjen e djalit të saj.
Raportimet pretendojnë gjithashtu se familja është përballur me presion për të hequr dorë nga kërkesa për drejtësi. Këto pretendime nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Rasti ka shkaktuar reagime të forta pasi pamjet sugjerojnë se vrasja ndodhi në publik dhe në prani të kalimtarëve, përfshirë edhe një fëmijë.
Ngjarja vjen mes raportimeve të vazhdueshme për vrasje dhe ekzekutime të personave të dyshuar për krime apo lidhje me kundërshtarët e Talibanëve.
Pamje të ngjashme janë shfaqur edhe më herët nga zona si Panjshir, Andarab dhe Badakhshan, duke nxitur akuza për ekzekutime jashtë procedurave gjyqësore.
Talibanët kanë rikthyer gjithashtu ekzekutimet publike si formë ndëshkimi. Në një rast të raportuar më parë, një adoleshent u përdor për të vrarë publikisht një person të dënuar për vrasjen e 13 njerëzve. /Telegrafi/