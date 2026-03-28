22 emigrantë humbin jetën në brigjet e Greqisë, kishin mbijetuar pa ushqim e ujë për gjashtë ditë
22 migrantë që shpresonin të arrinin në Evropë vdiqën në brigjet e Greqisë.
Ndërkohë, 26 të tjerë i mbijetuan kësaj katastrofe dhe u shpëtuan nga një anije e agjencisë kufitare evropiane pranë ishullit të Kretës.
Zyrtarët thanë se të mbijetuarit përfshinin një grua dhe një të mitur, duke shtuar se ata që kishin nevojë për trajtim u transferuan në spitale.
21 nga të mbijetuarit ishin shtetas të Bangladeshit, katër ishin nga Sudani i Jugut dhe një ishte shtetas i Çadit.
Anija kishte qenë në det për gjashtë ditë pasi u nis nga Tobruku, një qytet port në Libinë lindore që shihet nga shumë emigrantë si porta hyrëse për azil në Bashkimin Evropian, më 21 mars.
Të mbijetuarit thanë se trupat e atyre që kishin vdekur u hodhën në detin Mesdhe me urdhër të një personi në bordin e anijes.
“Gjatë udhëtimit, pasagjerët humbën orientimin dhe qëndruan në det për gjashtë ditë pa ushqim dhe ujë”, deklaroi roja bregdetare.
Raportohet se autoritetet greke kanë arrestuar dy burra nga Sudani i Jugut, 19 dhe 22 vjeç, të cilët besohet se janë kontrabandistët.
Ata janë tani nën hetim për "hyrje të paligjshme në vend" dhe "vrasje nga pakujdesia". /Telegrafi/