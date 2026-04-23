21 vjet nga videoja e parë në YouTube, klipi 18-sekondësh që ndryshoi botën
Më 23 prill 2005, rreth orës 08:30 të mëngjesit, filloi një epokë e re për internetin kur videoja e parë u ngarkua në platformën YouTube, me një kohëzgjatje prej vetëm 18 sekondash.
Videoja u publikua nga një nga themeluesit e platformës, Jawed Karim, dhe titullohej "Me at the zoo”.
Në të, ai shfaqet para elefantëve në Kopshtin Zoologjik të San Diegos, duke folur thjesht dhe pa ndonjë përgatitje të veçantë.
Nuk kishte asnjë montazh apo skenar, por vetëm një moment i zakonshëm i ndarë në internet.
Edhe pse nuk u bë virale në atë kohë, kjo video tregoi se sa e lehtë mund të ishte shpërndarja e përmbajtjes video në internet, në një kohë kur kjo nuk ishte e zakonshme.
Me kalimin e viteve, ky koncept i thjeshtë e ka ndihmuar YouTube të bëhet platforma më e madhe e videove në botë, me mbi 2 miliardë përdorues aktivë.
Sot, videoja e parë ka arritur gati 388 milionë shikime, ndërsa krijuesi i saj ka mbi 6 milionë abonentë. /Telegrafi/
