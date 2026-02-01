Zyrtare: Anderlecht shkarkon Besnik Hasin
Anderlecht e ka shkarkuar trajnerin Besnik Hasi si pasojë e rezultateve negative.
Skuadra belge ka vuajtur në Superligën e Belgjikës këto kohët e fundit, ku në tre ndeshjet e fundit ka pësuar dy humbje dhe marrë vetëm një barazim.
Kësisoj, Anderlecht ka vendosur të mos i jep më kohë teknikut shqiptar dhe ka njoftuar zyrtarisht ndërprerjen e bashkëpunimit.
“RSC Anderlecht po e mbyllë marrëveshjen me kryetrajnerin Besnik Hasi. Klubi dëshiron ta falënderojë për punën dhe dedikimin”.
“Edward Still do të jetë përkohësisht trajner i skuadrës”, thuhet ndër të tjera në njoftim.
RSC Anderlecht neemt afscheid van Besnik Hasi. Le club tient à remercier Besnik pour son engagement et son dévouement.
More info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/danz5F8xfN
— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 1, 2026
Hasi përndryshe është trajneri më i suksesshëm i Kosovës ndërsa shpesh herë edhe ka qenë i lidhur me pozitën e përzgjedhësit të “Dardanëve”, por asnjëherë nuk ka pasur ndonjë gjë konkrete./Telegrafi