“Zvicra e madhe që nga 1291” – kapela e presidentit të Zvicrës bën bujë në Kupën e Botës
Presidenti i Zvicrës, Guy Parmelin, ka qenë i pranishëm në ndeshjen e 1/16-ave të Kupës së Botës në Vankuver, ku Zvicra u përball me Algjerinë.
Prania e tij në stadium tërhoqi vëmendje të veçantë, veçanërisht për shkak të kapelës së kuqe që mbante, e cila kishte të shkruar sloganin: “Zvicra e Madhe që nga viti 1291”, një referencë simbolike ndaj themelimit historik të shtetit zviceran.
Parmelin gjithashtu u shpreh në platformën “X”, duke deklaruar se ishte krenar që mbështeste ekipin kombëtar në këtë fazë të rëndësishme të turneut.
Gjatë ndeshjes, ai ishte i ulur në tribuna pranë presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, duke e bërë edhe më të dukshme praninë e figurave të larta politike dhe sportive në këtë sfidë.
À #Vancouver ce soir pour soutenir la Nati face à l'Algérie ! Fier d'être présent aux côtés de notre équipe nationale pour ce seizième de finale 🇨🇭⚽
Ich wünsche der Mannschaft alles Gute für das 1/16-Finalspiel! Hopp Schwiiz! pic.twitter.com/BwRR0djXZu
— Guy Parmelin (@ParmelinG) July 3, 2026
Ndërkohë, reagime pozitive për kualifikimin e Zvicrës në fazën e eliminimit direkt janë shfaqur edhe nga disa deputetë zviceranë në rrjetet sociale.
Këshilltari Kombëtar Philipp Matthias Bregy citoi të birin e tij, i cili kishte thënë se “ia vlente të zgjoheshe herët për ta parë ndeshjen”.
Lerne für das Leben. Wie meinte unser Sohn Maximilian heute? Papi, früh aufstehen lohnt sich doch. Wie recht er hat. Hopp @nati_sfv_asf, hopp Schwiiz 🇨🇭Wir sind stolz auf euch! pic.twitter.com/q37x9957yg
— Philipp Matthias Bregy ⚽️ (@pmbregy) July 3, 2026
Edhe Këshilltarja Kombëtare Elisabeth Schneider-Schneiter u shpreh se ndeshja ia vlente të ndiqej herët në mëngjes, duke vlerësuar paraqitjen e ekipit kombëtar.
Ndërkohë, deputeti i GLP-së nga Cyrihu, Patrick Hassig, rikujtoi deklaratën e Parmelin duke e cituar sloganin: “Zvicra – e madhe që nga viti 1291”, i cili u bë tema kryesore e diskutimeve në rrjetet sociale gjatë ditës së ndeshjes.
🇨🇭 2:0 . Es hat sich gelohnt früh aufzustehen. Bravo Jungs.
— Elisabeth Schneider-Schneiter (@Elisabeth_S_S) July 3, 2026
Switzerland - Great since 1291.#Parmelin #Hut #SuiAlg #WM 👌🏻
— Patrick Hässig (@PatrickHaessig) July 3, 2026