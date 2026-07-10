Zjarri në Spanjë u merr jetën 12 personave, disa viktima u gjetën në automjete
Të paktën 12 persona kanë vdekur në një zjarr në Los Gallardos në provincën juglindore të Almerias, Spanjë, sipas qeverisë rajonale andaluziane, ndërsa gjashtë të tjerë janë lënduar.
Disa nga viktimat u gjetën brenda automjeteve të cilat ishin përfshirë nga flakët.
Dëshmitarët thonë se zjarri u shkaktua nga një linjë elektrike e rrëzuar, me flakët që u përhapën me shpejtësi në një zonë të pyllëzuar aty pranë.
Autoritetet nuk e kanë konfirmuar shkakun e zjarrit.
Raportohet se një valë e vazhdueshme e të nxehtit me temperatura rreth 40 gradë Celsius (104F) ka shkaktuar zjarre në të gjithë Evropën Jugore.
Qindra zjarrfikës po përballen me incidente të mëdha në Francë, Portugali dhe Spanjë, me mijëra të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Ndryshimi i klimës po rrit temperaturat në të gjithë botën, dhe Evropa është kontinenti që po ngrohet më shpejt, duke u ngrohur dy herë më shpejt se mesatarja globale, sipas shërbimit klimatik Copernicus.
Kjo po shkakton rritje të valëve të të nxehtit gjatë verës, presion më të madh mbi furnizimin me ujë të Evropës dhe zjarre më intensive. /Telegrafi/