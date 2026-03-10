Të paktën gjashtë persona kanë vdekur dhe të tjerë janë plagosur pasi një autobus u përfshi nga zjarri në një qytet në perëndim të Zvicrës.

Kështu ka njoftuar policia zvicerane, e cila ka dhënë edhe disa detaje rreth incidentit, shkruan bbc.

Ngjarja ndodhi të martën në mbrëmje në Kerzers – i njohur në frëngjisht si Chietres – në kantonin e Fribourg, rreth 20 km (12 milje) nga kryeqyteti, Bern.

Po zhvillohet një operacion i madh shpëtimi dhe mediat lokale raportuan se ishte dërguar një helikopter.

Video e publikuar nga mediat lokale tregon një autobus në flakë, dhe një banor lokal tha se kishte parë një kolonë të dendur tymi.

Autoritetet zvicerane tonë se shkaku i zjarrit ende nuk dihet dhe se po bëhen hetime. /Telegrafi/

