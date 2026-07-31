Zjarre aktive në tre lokacione në Maqedoni, QMK: Zjarrfikësit në terren
Në territorin e Maqedonisë sot deri në orën 19:00 u regjistruan gjithsej 10 zjarre në ambiente të hapura, nga të cilat tre janë ende aktive, ndërsa shtatë të tjerat janë lokalizuar dhe shuar plotësisht.
Sipas informacioneve nga Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK), në Komunën e Zhelinës, pranë fshatit Leshnicë e Epërme, ka një zjarr aktiv ku zjarri ka përfshirë bar të thatë dhe pyll të përzier.
Zjarri i dytë aktiv është në zonën e Komunës së Vallandovës, pranë fshatit Udovë përgjatë lumit Vardar, ku digjet bimësi e ulët.
Vatra e tretë aktive është në Komunën e Dollnenit, midis fshatrave Cërnilisht dhe Strovija, ku flakët kanë përfshirë bar të thatë dhe mbeturina.
QMK informon se të gjitha zjarret e tjera që shpërthyen gjatë ditës janë shuar me sukses. Ndërhyrjet u kryen në komunat Dollnen, Kavadar, Kërçovë, Delçevë dhe Zhelinë, si dhe në dy lokacione në rajonin e Gostivarit.