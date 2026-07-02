Zjarr në një spital në Gjermani, humbin jetën dy persona dhe mbi 30 tjerë lëndohen
Të paktën dy persona kanë vdekur dhe më shumë se 30 janë plagosur pasi një zjarr shpërtheu në strukturën e çatisë së një spitali në qytetin verior gjerman Ludwigslust të enjten herët, thanë zyrtarët dhe policia.
Dy viktimat ishin të dy pacientë në objekt, thanë autoritetet rajonale, sipas agjencisë së lajmeve dpa të Gjermanisë.
Shkaku i flakëve në spital mbetet i paqartë, transmeton Telegrafi.
Sipas transmetuesit NDR, zjarri shpërtheu në një dhomë me pacientë, duke u përhapur në çatinë e departamentit të radiologjisë.
Ai tha se zjarri tani ishte nën kontroll.
Shumë pacientë dhe staf u evakuuan nga objekti, i cili, sipas faqes së internetit të spitalit, ka 160 shtretër.
Policia tha se trafiku pranë spitalit ishte ndërprerë ndjeshëm.
Raportet fillestare për dhjetëra të plagosur u bazuan vetëm në numrin e personave që u ekzaminuan mjekësisht në vendngjarje, të cilët kryesisht u gjetën të padëmtuar, thanë zyrtarët. Spitali është i vetmi në qytet.
Ludwigslust ndodhet në shtetin verilindor të Mecklenburg-Vorpommern, 40 km në jug të kryeqytetit të shtetit, Schwerin. /Telegrafi/