Zjarr në centralin bërthamor të Abu Dhabit i shkaktuar nga 'sulmi me dron'
Një sulm me dron shkaktoi një zjarr pranë një centrali bërthamor në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), pranë Abu Dhabit, të dielën, thanë autoritetet, duke raportuar se nuk ka të lënduar ose ndikim në nivelet e rrezatimit.
"Autoritetet në Abu Dhabi iu përgjigjën një incidenti zjarri që shpërtheu në një gjenerator elektrik jashtë perimetrit të brendshëm të centralit bërthamor Barakah në rajonin Al Dhafra, i shkaktuar nga një sulm me dron", tha zyra e medias e Abu Dhabit.
"Nuk u raportuan të lënduar dhe nuk pati ndikim në nivelet e sigurisë radiologjike. Janë marrë të gjitha masat paraprake dhe përditësime të mëtejshme do të ofrohen sapo të bëhen të disponueshme", postoi ajo në mediat sociale.
Autoriteti Federal për Rregullimin Bërthamor (FANR) konfirmoi se zjarri nuk ndikoi në sigurinë e centralit ose në gatishmërinë e sistemeve të tij thelbësore dhe se të gjitha njësitë po funksionojnë normalisht.
Centrali filloi operacionet në vitin 2020 dhe ndodhet 200 kilometra në perëndim të Abu Dhabit, kryeqytetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, pranë kufijve me Arabinë Saudite dhe Katarin.
Ai siguron deri në një të katërtën e nevojave të vendit të pasur me naftë për energji elektrike, tha operatori shtetëror Emirates Nuclear Energy Company në vitin 2024.
Emiratet e Bashkuara Arabe ishin vendi i dytë në rajon që ndërtoi një central bërthamor, pas Iranit, dhe i pari në botën arabe.
Deklarata nuk tha nga ku u nis droni, por Emiratet e Bashkuara Arabe kohët e fundit e kanë akuzuar Iranin se qëndron pas sulmeve ndaj infrastrukturës së tyre energjetike dhe ekonomike.
Teherani nisi sulme hakmarrëse në të gjithë rajonin pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli goditën Iranin më 28 shkurt, duke vrarë udhëheqës të lartë dhe duke shkaktuar një luftë më të gjerë.
Irani ka akuzuar Emiratet e Bashkuara Arabe dhe aleatët e tjerë të SHBA-së në Gjirin Persik se i kanë lejuar forcat amerikane të transportojnë... sulme nga territori i tyre.
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë mohuar me zemërim raportet iraniane se kanë kryer në mënyrë aktive sulme të vetat.