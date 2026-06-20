Zjarr i madh shfaqet në Karaburun
Një vatër e madhe zjarri është shfaqur këtë të shtunë në zonën e Karaburunit, ndërsa re të dendura tymi janë bërë të dukshme përgjatë vijës bregdetare, duke tërhequr vëmendjen e pushuesve dhe banorëve të zonës.
Sipas pamjeve të siguruara nga qytetarët, flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me shkurre dhe bimësi në shpatet e Karaburunit, ndërsa tymi i dendur është përhapur në një zonë të gjerë, duke qenë i dukshëm edhe nga deti.
Deri tani nuk ka informacion zyrtar për sipërfaqen e përfshirë nga zjarri./Tv Klan
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