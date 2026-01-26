Zhduket një person në Fushë Kosovë, rasti po hetohet
Një person është larguar nga banesa dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 23.01.2026 rreth orës 11:10, në Fushë Kosovë.
Tutje bëhet e ditur se rasti është në procedurë hetimore.
“ Fushë Kosovë / 23.01.2026 – 11:10. Me 25.01.2026 është raportuar se viktima mashkull kosovar është larguar nga banesa dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij , rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raport. /Telegrafi/
