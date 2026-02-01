Zgjidhet misteri gjysmëshekullor - zbulohet një grup i ri i gjakut
Shkencëtarët kanë zgjidhur një mister që zgjati 50 vjet duke identifikuar një sistem të ri të grupeve të gjakut pasi një mostër gjaku nga një grua shtatzënë nga viti 1972 tregoi mungesë të pazakontë të një molekule në sipërfaqen e qelizave të kuqe të gjakut.
Ky zbulim, botuar nga studiues nga Britania e Madhe dhe Izraeli në vitin 2024, është një hap i rëndësishëm për të kuptuar karakteristikat e rralla të gjakut.
Më shumë se sistemi ABO dhe Rh
Shumë njerëz njihen me sistemet e gjakut ABO dhe Rh, por në trupin tonë ka shumë sisteme të tjera të grupeve të gjakut bazuar në proteina dhe sheqerna të ndryshme në sipërfaqen e qelizave të kuqe, shkruan sciencealert.
Këto molekula, të quajtura antigjene, ndihmojnë trupin të njohë qelizat e tij nga ato të huaja.
Kur këto antigjene nuk përputhen gjatë një transfuzioni gjaku, mund të ndodhin reaksione serioze, dhe në raste ekstreme, edhe të rrezikshme për jetën.
Rruga drejt zbulimit
Shumë sisteme të grupeve të gjakut janë zbuluar që pas fillimit të shekullit të XX‑të, por disa prej tyre janë jashtëzakonisht të rralla, siç është edhe rasti i sistemit të sapoidentifikuar.
Të dhënat tregojnë se më shumë se 99.9 për qind e njerëzve kanë një antigjen të quajtur AnWj në gjak, i cili mungonte në mostrën e vitit 1972. Për shkak të lidhjes së këtij antigjeni me një proteinë specifike, studiuesit e quajtën të riun sistem të gjakut MAL.
Shkencëtarët gjithashtu gjetën pacientë me gjak AnWj‑negativ edhe pa mutacionin tipik, që sugjeron se disa çrregullime të tjera shëndetësore mund të ndalojnë prodhimin e antigjenit.
Konfirmimi i gjenit përgjegjës
Për të identifikuar gjenin që shkakton këtë ndryshim, studiuesit futën gjenin normal MAL në qelizat që mungonin antigjenin. Kjo shkaktoi shfaqjen e antigjenit AnWj në këto qeliza, duke konfirmuar se proteina MAL është çelësi i këtij sistemi të ri të grupeve të gjakut. /Telegrafi/