Zgjedhja e presidentit, OVL e UÇK-së: Të respektohet Kushtetuta
Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit politike në Kuvendin e Kosovës, duke kërkuar respektim të plotë të rendit kushtetues dhe funksionimit demokratik të institucioneve.
“Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së po i përcjell me vëmendje dhe shqetësim zhvillimet e fundit politike në Kuvendin e Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.
“Respektimi i rendit kushtetues dhe funksionimi demokratik i institucioneve janë themeli i shtetit tonë”, theksohet në reagim.
OVL-UÇK paralajmëron për pasojat e çdo veprimi të diskutueshëm institucional. “Çdo veprim apo proces që ngjall dyshime për tejkalim të kompetencave apo cenim të Kushtetutës duhet të trajtohet me përgjegjësi të lartë institucionale dhe në përputhje me ligjin”, thuhet më tej.
“Kërkojmë që ajo të veprojë me maturi, përgjegjësi dhe në përputhje të plotë me rendin kushtetues”, thekson organizata.
Në fund, OVL-UÇK rithekson rolin e saj në mbrojtje të shtetit. “Veteranët e luftës për liri do të qëndrojnë gjithmonë në mbrojtje të rendit kushtetues, të shtetit ligjor dhe të institucioneve të Republikës së Kosovës”, përfundon reagimi. /Telegrafi/