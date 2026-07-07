Zgjatet afati, mundësi e re për qytetarët të përfitojnë 30 mijë denarë për lidhje me gaz natyror
Ministria e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale njofton se në "Gazetën Zyrtare" është publikuar Programi për ndryshimin e Programit për nxitjen e furnizimit me gaz në amvisëri për vitin 2026, me të cilin afati për aplikim për mbështetje financiare zgjatet deri më 31 tetor 2026.
Me këtë vendim, Ministria u jep një mundësi shtesë të gjitha amvisërive që ende nuk kanë arritur të aplikojnë, ta shfrytëzojnë mbështetjen shtetërore dhe të përfitojnë deri në 30.000 denarë, përkatësisht deri në 70 për qind të shpenzimeve të bëra për kyçje në rrjetin e gazit natyror ose për blerjen e një kaldaje me gaz.
"Për zbatimin e kësaj mase janë siguruar 3 milionë denarë, ndërsa mjetet do të ndahen sipas parimit ,,i pari që aplikon – i pari që përfiton”, deri në shterimin e fondit. Zgjatja e afatit është bërë me një qëllim të qartë – që sa më shumë qytetarë të kenë mundësi ta shfrytëzojnë këtë masë dhe të ulin shpenzimet për ngrohje, duke përdorur njëkohësisht një burim energjie më të pastër dhe më efikas. Të drejtë aplikimi kanë amvisëritë që gjatë vitit 2026 do të realizojnë kyçjen e shtëpisë në sistemin e shpërndarjes së gazit natyror, si dhe amvisëritë që do të blejnë një kaldajë me gaz për një objekt që tashmë ka qenë i kyçur në sistem deri më 1 janar 2026. Çdo amvisëri mund të paraqesë vetëm një kërkesë".
"Ministria u bën thirrje të gjithë qytetarëve të interesuar që t’i paraqesin me kohë kërkesat e tyre, në përputhje me kushtet e shpalljes publike. Më shumë informacione janë në dispozicion në faqen zyrtare të Ministrisë - www.energy.gov.mk".
"Pas përfundimit të afatit, një komision i formuar nga Ministria do t’i shqyrtojë aplikimet e dorëzuara, ndërsa mbështetja financiare do t’u paguhet të gjithë përfituesve që i plotësojnë kushtet e përcaktuara. Mbështetja e qytetarëve, përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe krijimi i kushteve më cilësore për jetë mbeten ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së energjisë, minierave dhe burimeve minerale. Përmes masave të tilla, Ministria vazhdon të zbatojë politika që sjellin përfitime të drejtpërdrejta për familjet dhe kontribuojnë në një të ardhme energjetike më të sigurt, më të pastër dhe më të qëndrueshme", thonë nga ministria.