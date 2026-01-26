Zelensky thotë se Ukraina, SHBA-të dhe Rusia do të zhvillojnë bisedime të reja trepalëshe këtë javë
Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të zhvillojnë bisedime të reja trepalëshe më vonë këtë javë, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky të hënën, duke sinjalizuar një intensifikim të rrallë të përpjekjeve diplomatike për t'i dhënë fund luftës pas takimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në një postim pasi mori një informim nga delegacioni i Ukrainës, Zelensky tha se bisedimet në Emiratet e Bashkuara Arabe shënuan formatin e parë të dialogut trepalësh në një kohë të gjatë, dhe u përqendruan kryesisht në çështjet ushtarake kritike për përfundimin e luftës.
Takimet trajtuan gjithashtu çështje politike të pazgjidhura, tha Zelensky, me negociatorët që analizuan pozicionet kryesore të të gjitha palëve dhe vendosën kornizën për punë të mëtejshme diplomatike.
"Ne po përgatitemi për takime të reja trepalëshe këtë javë," tha Zelensky, pa specifikuar datat ose vendet, transmeton Telegrafi.
Zelensky nuk dha detaje mbi propozimet specifike të diskutuara, por i përshkroi bisedimet si thelbësore, duke thënë se ato ndihmuan në sqarimin e pozicioneve përpara raundit të ardhshëm.
Delegacioni i Kievit u drejtua nga Ruston Umerov - një negociator veteran në bisedimet me Moskën - së bashku me kreun e zyrës presidenciale dhe shefin e inteligjencës ushtarake, Kyrylo Budanov, negociatorin David Arakhamia dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm, Andriy Hnatov, ndër të tjerë.
Delegacioni rus u drejtua nga Igor Kostyukov, kreu i GRU-së, agjencisë së inteligjencës ushtarake ruse. Portali investigativ Agentstvo raportoi se Alexander Zorin, zëvendësdrejtori i parë i GRU-së për informacion, ishte gjithashtu pjesë e ekipit negociator rus.
Ukraina ka thënë vazhdimisht se çdo proces diplomatik duhet të çojë në një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme dhe të mbështetet nga marrëveshje konkrete ushtarake dhe sigurie, edhe pse kanalet diplomatike rihapen.
Ndërsa negociatorët u takuan për ditën e dytë të shtunën, Ukraina akuzoi Rusinë për sabotimin e përpjekjeve për paqe duke nisur një nga sulmet e saj më të rënda në muaj.
"Përpjekjet për paqe? Takim trepalësh në Emiratet e Bashkuara Arabe? Diplomaci? Për ukrainasit, kjo ishte një natë tjetër e terrorit rus", tha ministri i Jashtëm ukrainas Andriy Sybiha.
Sybiha komentoi se udhëheqësi rus Vladimir Putin “urdhëroi një sulm brutal masiv me raketa kundër Ukrainës pikërisht ndërsa delegacionet po takohen në Abu Dhabi për të çuar përpara procesin e paqes të udhëhequr nga Amerika. Raketat e tij nuk goditën vetëm popullin tonë, por edhe tryezën e negociatave”.
Breshëria e natës goditi infrastrukturën energjetike të Kievit, duke vrarë një person dhe duke plagosur të paktën 22 persona në Kiev dhe Kharkiv, thanë zyrtarët ukrainas. Kompania energjetike DTEK tha se sulmet ndërprenë përkohësisht energjinë elektrike për rreth 88,000 familje në kryeqytet. /Telegrafi/
