Marrëveshja e arritur për 'pothuajse gjithçka' - Zelensky tregon se ku 'mbeten dallimet kryesore' në bisedime
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka njoftuar gazetarët për diskutimet pas përfundimit të raundit të fundit të bisedimeve trepalëshe.
Ai tha se të tri palët - SHBA-ja, Ukraina dhe Rusia - ishin "konstruktive" në aspektin ushtarak të bisedimeve, transmeton Telegrafi.
"Ushtria e kupton se si të monitorojë një armëpushim dhe fundin e luftës, me kusht që të ketë vullnetin e nevojshëm politik", tha ai.
"Në përgjithësi, ata kanë arritur marrëveshje për pothuajse gjithçka. Monitorimi sigurisht që do të përfshijë palën amerikane. Unë e konsideroj këtë një sinjal konstruktiv", shtoi ai.
Por Zelensky thotë se dallimet kryesore mbeten me "dimensionin politik" të bisedimeve, siç është territori.
Ai shpjegoi se Ukraina mund të shohë se është hedhur themeli, por për momentin, qëndrimet mbeten të ndryshme.
"Shkurt, në pistën ushtarake kam dëgjuar se ka pasur përparim; në aspektin politik ka pasur dialog dhe një marrëveshje për të ecur përpara dhe për të vazhduar diskutimet”, shtoi ai.
“Nuk kam dëgjuar për të njëjtin nivel progresi atje si në aspektin ushtarak. Por do të theksoja edhe një herë se ekipi im tha se nuk mund të më raportojnë gjithçka nëpërmjet telefonit. Do të donin, por nuk munden në këtë fazë”, tha për fund presidenti ukrainas. /Telegrafi/