Zelensky nuk ndalet, siguron marrëveshje të reja ushtarake në Samitin e NATO-s në Turqi
Dita e sotme shënon një tjetër samit ndërkombëtar për Volodymyr Zelenskyn, ndërsa vendi i tij vazhdon të luftojë kundër forcave ruse.
Udhëheqësi ukrainas shpesh i përdor këto ngjarje për të angazhuar udhëheqës të tjerë në bisedime të drejtpërdrejta dhe për të provuar të sigurojë më shumë marrëveshje për armë dhe mbrojtje, të cilat janë jetike për ta mbajtur vendin e tij në lëvizje.
Zelensky ka ndarë përditësime së fundmi, pasi ai tashmë është takuar me udhëheqës nga Gjermania, Danimarka dhe Norvegjia.
Ja çfarë tha ai:
Një "marrëveshje për dronë" u nënshkrua me Danimarkën - marrëveshja e nëntë e tillë për Ukrainën;
Falë lidershipit dhe kontributeve të Gjermanisë në programin PURL, Ukraina mundi të siguronte raketa antibalistike “të vështira për t’u gjetur”;
Dhe Norvegjia po ofronte "ndihmë të konsiderueshme" në sektorin e energjisë.
Duke ndarë një foto nga samiti i NATO-s, Zelensky vazhdoi: "Detyrat tona kryesore janë të sigurojmë më shumë mbrojtje ajrore dhe pozicione diplomatike më të forta. Të gjitha takimet e planifikuara për sot janë zhvilluar, së bashku me disa takime të tjera të rëndësishme që nuk ishin në orar".
The NATO Summit in Ankara – and, as our partners say, Ukraine rightfully belongs here. Our main tasks are to secure more air defense and stronger diplomatic positions. All meetings planned for today have taken place, along with some additional important ones that were not on the… pic.twitter.com/T9tlERfjbS
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2026
Me vijën e frontit kryesisht të ngrirë në vend dhe të palëvizur për muaj të tërë tani, mbrojtja ajrore është kritike për Ukrainën, pasi ajo vazhdon të vuajë nga sulme çdo natë nga Rusia.
Në këmbim, kohët e fundit ka pasur sukses me një fushatë me dronë me rreze të mesme.
Udhëheqësi ukrainas, sipas gjendjes aktuale, do të takohet me Donald Trumpin nesër. /Telegrafi/