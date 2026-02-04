Zelensky i bën thirrje Trumpit t’i përgjigjet sulmit masiv të Rusisë, ndërsa bisedimet rifillojnë në Abu Dhabi
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje administratës amerikane që t'u përgjigjet sulmeve të fundit të Rusisë kundër Ukrainës dhe infrastrukturës civile të energjisë së vendit, duke thënë se Kremlini nuk e respektoi "armëpushimin energjetik" të iniciuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
"Ne presim reagimin e Amerikës ndaj sulmeve ruse. Ishte propozimi i SHBA-së - të ndalohen sulmet ndaj energjisë gjatë diplomacisë dhe motit të ashpër të dimrit", tha Zelensky në fjalimin e tij të së martës në mbrëmje.
"Presidenti i Shteteve të Bashkuara e bëri kërkesën personalisht. Rusia u përgjigj me një numër rekord raketash balistike", shtoi ai, transmeotn Telegrafi.
Të martën, Moska sulmoi Ukrainën me 450 raketa, përfshirë 32 raketa balistike Iskander - një numër rekord i lëshuar në një sulm të vetëm ajror.
Rusia shënjestroi termocentralet dhe infrastrukturën në Kiev dhe vende të shumta në të gjithë Ukrainën duke shkaktuar "goditjen më të fuqishme" deri më tani këtë vit, sipas kompanisë më të madhe private të energjisë në vend, DTEK.
Sulmi la më shumë se 1,000 ndërtesa banimi në Kiev pa ngrohje, ndërsa temperaturat në të gjithë Ukrainën ranë nën -20 gradë Celsius, me miliona njerëz që përballen me të ftohtë ekstrem në shtëpitë e tyre, ndërsa shpesh janë edhe pa ujë.
"Kjo flet shumë për premtimet e Rusisë. Nëse fjala e tyre nuk qëndron as tani, çfarë mund të pritet më pas. Ata janë të pakorrigjueshëm në Moskë - duke u përpjekur të përfitojnë nga të ftohtit, sepse nuk mund ta nënshtrojnë Ukrainën përmes sulmeve. Bast i Rusisë për luftë duhet të marrë një përgjigje", tha Zelensky.
Të enjten e kaluar, Trump tha se presidenti rus Vladimir Putin premtoi se nuk do të bombardonte infrastrukturën energjetike të Ukrainës për një javë.
Zelensky pranoi se nuk ishte një armëpushim i rënë dakord zyrtarisht, por e përshkroi atë si një "mundësi".
Duke folur me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë të martën, disa orë pas njërit prej sulmeve më të mëdha të Moskës, presidenti amerikan tha se Putin e kishte "mbajtur fjalën" në lidhje me një armëpushim të përkohshëm mbi sulmet kundër infrastrukturës kritike energjetike të Ukrainës. /Telegrafi/