Zbulohet e vërteta për unazën e Bad Bunny-t në Grammy, pasi nxiti një stuhi spekulimesh për fejesë
Bad Bunny i çoi fansat në eufori gjatë ceremonisë së çmimeve Grammy 2026, pasi u shfaq me një unazë shkëlqyese që ndezi menjëherë spekulime për fejesë në rrjetet sociale.
Megjithatë, sipas TMZ, një burim i afërt me situatën thotë se superylli 31-vjeçar nuk është i fejuar, pavarësisht se përdoruesit e rrjeteve sociale u përqendruan te bizhuteria dhe ngritën dyshime nëse këngëtari i kishte propozuar fshehurazi një partnereje misterioze.
Spekulimet shpërthyen pothuajse menjëherë, pasi unaza ishte e dukshme gjatë gjithë mbrëmjes, duke i shtyrë fansat të hedhin teori për një romancë sekrete.
Por media raportoi se aksesori nuk kishte asnjë kuptim të fshehtë.
Ishte thjesht një dhuratë luksoze nga Cartier, “jo një unazë fejese, jo një trashëgimi familjare dhe jo e lidhur me ndonjë marrëdhënie të fshehtë”.
Burimi shtoi se Bad Bunny zgjodhi ta mbante këtë aksesor të spikatur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, ku fitoi edhe tre trofe të tjerë, për shkak të dashurisë së tij për modën.