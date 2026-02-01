Zbulohen specifikat OnePlus 16
Është ende herët për sa i përket rrjedhjeve të informacionit për OnePlus 16, pasi telefoni është planifikuar të lansohet diku në tremujorin e katërt të vitit 2026.
Prandaj, këto specifikime duhet marrë me rezerva. Megjithatë, OnePlus 16 po formësohet si një model i shkëlqyer, transmeton Telegrafi.
Thuhet se ekrani i telefonit është një panel i sheshtë BOE X5 OLED me një rezolucion 1220p dhe një shpejtësi të madhe rifreskimi prej 240Hz.
Në pjesën e jashtme, mund të shohim një version Pro të çipsetit të ardhshëm Snapdragon Elite Gen 6 të Qualcomm, i cili thuhet se do të arrijë shpejtësi marramendëse prej 6GHz.
Ai është i shoqëruar me RAM LPDDR6 dhe memorie UFS 4.1. Fatkeqësisht, memoria nuk do të zgjerohet.
Specifikime të tjera të supozuara përfshijnë një bateri masive prej 9,000 mAh, të shoqëruar me karikim me kabllo 120W dhe karikim pa tel 50W.
Sa i përket kamerës, me sa duket, mund të pritet dy sensorë 200MP Samsung ISOCELL HP5 - një për kamerën kryesore dhe një për telefoton periskopi.
Mund të pritet edhe një kamerë të re ultra të gjerë. Megjithatë, ende nuk kemi detaje në lidhje me të.
Pjesët e tjera më të vogla përfshijnë një skaner gjurmësh gishtash Ultrasonik 2.0 nën ekran, altoparlantë të dyfishtë dhe një motor dridhjeje 0916R. /Telegrafi/