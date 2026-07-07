Zbulohen në Evropë 200,000 prezervativë “të patestuar, të pakontrolluar dhe të pasigurt” – disa prej tyre u sekuestruan në Serbi
Mbi 200,000 prezervativë që vinin nga Kina — të deklaruar gabimisht si lodra — anashkaluan kërkesat e cilësisë së Bashkimit Evropian, duke i ekspozuar konsumatorët ndaj rrezikut të infeksioneve seksualisht të transmetueshme, shtatzënive të paplanifikuara dhe kimikateve dhe materialeve të pasigurta.
Në Evropë, prezervativët kategorizohen si pajisje mjekësore dhe duhet të përmbushin standarde të rrepta shëndetësore dhe sigurie, duke përfshirë kontrollet e ndotjes mikrobike, biokompatibilitetin, rezistencën ndaj rrjedhjeve, kërkesat e dimensioneve, afatin e ruajtjes dhe stabilitetin.
Produktet e falsifikuara nga Kina i anashkaluan ato, transmeton Telegrafi.
"Prezervativët e falsifikuar janë të rrezikshëm. Ata janë të patestuara, të pakontrolluara dhe të pasigurta", tha shefi i zyrës kundër mashtrimit të Komisionit Evropian, Petr Klement, në një njoftim për shtyp.
Prezervativë të falsifikuar — me vlerë mbi 200,000 euro — u sekuestruan në Rumani, Serbi dhe Spanjë.
Ato u shitën në Evropë duke përdorur emrin dhe logon e një marke të njohur, sipas zyrës evropiane kundër mashtrimit. Zyra nuk e zbuloi markën, vendin ku u shitën produktet, apo sa nga më shumë se 200,000 prezervativët kishin arritur te konsumatorët.
"Është e vështirë të japësh të dhëna të sakta... duke pasur parasysh natyrën e rrjeteve të paligjshme", tha një zëdhënës i zyrës evropiane për Euronews Health.
Meqenëse është "e vështirë të gjurmohen" mallrat e falsifikuara, "është e vështirë të informohen konsumatorët individualë" se kush mund të ketë blerë prezervativë të tillë, shtoi zëdhënësi.
Duke bashkëpunuar me autoritetet kineze, zyra evropiane identifikoi eksportuesin pas dërgesave, por nuk zbuloi identitetin e tij. /Telegrafi/