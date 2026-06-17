Zbulohen detaje të reja për Tesla Cybercab
Tesla Cybercab mund të mos jetë ende në prodhim masiv, por detaje të reja rreth baterisë, sistemit të fuqisë dhe më shumë janë tani të disponueshme publikisht.
Falë një aplikacioni nga Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit , kemi më shumë detaje mbi coupe-n e vogël të Tesla-s.
Ja gjërat më të rëndësishme që duhet të dini rreth Cybercab:
219 kuaj fuqi;
Motor elektrik i vetëm;
1,412 kg;
Bateri litium-jon 48.0 kilovat-orë.
Ndryshe nga çdo automjet i mëparshëm i Tesla-s , Cybercab është një automjet elektrik me një motor të vetëm që vihet në lëvizje vetëm nga rrotat e përparme, me shumë mundësi për efikasitet maksimal.
Cybercab peshon rreth 1,412 kg, duke e bërë atë një nga automjetet elektrike më të lehta në rrugë. /Telegrafi/
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