Witkoff dhe Kushner bien dakord të vizitojnë Kievin për herë të parë
I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, thuhet se kanë rënë dakord të vizitojnë Kievin për herë të parë si pjesë e përpjekjeve që synojnë përfundimin e luftës.
Marrëveshja midis Witkoff dhe Kushner për të udhëtuar në Kiev u bë e ditur pas takimit të fundit midis presidentëve Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky në Uashington, transmeton Telegrafi.
Negociatat aktuale përfaqësojnë një ndryshim të rëndësishëm nga tensionet që dikur karakterizonin marrëdhënien. Në biseda private, Zelensky ia ka atribuar ndryshimin në pikëpamjen e Trump për luftën dhe perspektivat e Ukrainës muajve të tërë angazhimi të drejtpërdrejtë midis këshilltarëve të tyre.
Sipas njerëzve pranë të dy presidentëve, detyra e Zelensky ishte të bindte Trump se mbështetja e Ukrainës është në interes të SHBA-së dhe të apelonte për dëshirën e presidentit amerikan për t'u shoqëruar me suksesin - një argument që ka fituar terren në muajt e fundit.
Financial Times vëren gjithashtu se Trump është bërë më kritik ndaj kokëfortësisë së sundimtarit rus Vladimir Putin dhe më i prirur ndaj sukseseve të Ukrainës në fushëbetejë, megjithëse disa nga mbështetësit e tij të lëvizjes "Amerika e Para" janë thellësisht skeptikë ndaj mbështetjes afatgjatë për Kievin. /Telegrafi/