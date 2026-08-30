WhatsApp teston mbrojtjen e re kundër mashtrimeve, “Scam Alert” mbërrin te përdoruesit beta
WhatsApp po forcon masat kundër mashtrimeve online, ndërsa funksioni i ri “Scam Alert” ka nisur të jetë i disponueshëm për disa përdorues të versionit beta në Android.
Funksioni, i zbuluar në versionin 2.26.34.1 të aplikacionit, është krijuar për të paralajmëruar përdoruesit kur një mesazh nga një numër i panjohur dyshohet se mund të jetë pjesë e një skeme mashtrimi.
Kur shfaqet paralajmërimi, përdoruesi mund të zgjedhë ta besojë kontaktin, ose ta bllokojë dhe raportojë atë. Nëse biseda shënohet si e besueshme, WhatsApp i jep përdoruesit mundësinë të ndajë pesë mesazhet e fundit të bisedës me kompaninë, me qëllim përmirësimin e saktësisë së sistemit.
Një nga elementet më të rëndësishme është se “Scam Alert” nuk aktivizohet automatikisht. Përdoruesit duhet ta aktivizojnë manualisht nga Settings > Account, transmeton Telegrafi.
Sipas Meta-s, funksioni përdor një model të inteligjencës artificiale që funksionon drejtpërdrejt në pajisje për të analizuar nëse një mesazh mund të jetë mashtrim.
Kompania thekson se për klasifikimin e mesazheve, përmbajtja e tyre nuk largohet nga telefoni dhe nuk dërgohet automatikisht te WhatsApp, Meta apo palë të tjera. Kjo, sipas kompanisë, lejon që funksioni të shtojë një shtresë sigurie pa cenuar enkriptimin end-to-end të bisedave.
Fakti që “Scam Alert” ka nisur të testohet te përdoruesit beta sugjeron se WhatsApp mund të jetë duke u afruar me shpërndarjen më të gjerë të funksionit, megjithëse kompania ende nuk ka dhënë një datë zyrtare për publikimin e tij për të gjithë përdoruesit. /Telegrafi/