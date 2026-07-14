WhatsApp tani po teston zgjidhjen e saj të rezervimit të enkriptuar të ruajtjes së cloud për iOS
Në prill, mësuam se WhatsApp po zhvillonte një veçori që do t'u lejonte përdoruesve të saj Android të bënin kopje rezervë të bisedave të tyre në WhatsApp në ruajtjen e saj të enkriptuar të cloud.
Tani dëgjojmë se kompania në pronësi të Meta po e teston këtë veçori edhe në iOS, transmeton Telegrafi.
Ky zbulim vjen nga njerëzit në WABetaInfo, të cilët zbuluan këtë zhvillim në versionin beta 26.28.10.16 të WhatsApp për iOS.
Tani për tani, përdoruesit e Android mund të bëjnë kopje rezervë të bisedave të tyre në Google Drive, ndërsa përdoruesit e iOS mund të bëjnë kopje rezervë të tyre në iCloud.
Kjo veçori e re u lejon përdoruesve të Android dhe iOS të zgjedhin midis Google Drive/iCloud dhe zgjidhjes së ruajtjes së cloud të WhatsApp, e cila ofron 2GB hapësirë ruajtjeje falas.
Megjithatë, WhatsApp po shqyrton gjithashtu ofrimin e opsioneve të ruajtjes me pagesë, me një plan ruajtjeje cloud prej 50GB që thuhet se kushton 0.99 dollarë në muaj.
Përdoruesit e WhatsApp që bëjnë kopje rezervë të bisedave të tyre në ruajtjen e enkriptuar të cloud të WhatsApp do të kenë mundësinë të sigurojnë kopjen rezervë të tyre me një çelës kalimi, një fjalëkalim ose një çelës enkriptimi 64-shifror.
Por ia vlen të përmendet se bisedat e ruajtura në hapësirën e ruajtjes në cloud të WhatsApp do të jenë të enkriptuara nga fillimi në fund si parazgjedhje, dhe e vetmja mënyrë për të çaktivizuar enkriptimin do të ishte të kthehesh në Google Drive (në Android) ose iCloud (në iOS), pasi enkriptimi është opsional tani për tani për këto zgjidhje të hapësirës së ruajtjes në cloud.
WhatsApp është ende duke punuar në funksionin e saj të enkriptuar të hapësirës së ruajtjes në cloud për Android dhe iOS, dhe nuk është e qartë se kur saktësisht do të publikohet publikisht.
Por sapo zhvillimi i tij të jetë afër përfundimit, mund të prisni që të jetë i disponueshëm në kanalin beta për përdoruesit beta përpara se të lançohet për të gjithë. /Telegrafi/