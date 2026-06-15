Vritet një person në Mirditë
Një ngjarje e rëndë ka ndodhu mëngjesin e kësaj të hëne në Mirditë, ku një person është vrarë me armë zjarri.
Sipas informacioneve paraprake, siç raportojnë mediat në Shqipëri, viktima është një 45-vjeçar.
Rrethanat në të cilat ka ndodhur krimi mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorit ose autorëve të mundshëm.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet procedurale dhe grumbullimin e provave që mund të ndihmojnë në zbardhjen e kësaj ngjarjeje të rëndë.
Pritet që në orët në vijim policia të japë më shumë detaje lidhur me motivet dhe dinamikën e vrasjes. /tch/
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