Vritet dora e djathtë e Hezbollahut, njofton Izraeli
Ushtria izraelite ka thënë se ka vrarë sekretarin e kreut të grupit militant Hezbollah të mbështetur nga Irani.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit thanë se Ali Yusuf Harshi, nipi i Naim Qassem, u vra në një sulm ajror gjatë natës në Bejrut.
“Harshi ishte një bashkëpunëtor i ngushtë dhe këshilltar personal i Sekretarit të Përgjithshëm të Hezbollahut, Naim Qassem, dhe luajti një rol qendror në menaxhimin dhe sigurimin e zyrës së tij”, tha IDF.
"Gjatë natës, IDF goditi dy kalime kyçe të përdorura nga terroristët dhe komandantët e Hezbollahut për lëvizje nga veriu në jug të lumit Litani në Liban për të transferuar mijëra armë, raketa dhe lançues", shtoi ajo.
Rreth 10 depo armësh, lansues dhe qendra komande u goditën gjithashtu në Libanin jugor, sipas IDF.
Siç raportohet, sulmet izraelite vranë të paktën 254 persona në të gjithë Libanin dje.
Bombardimet intensive goditën zonat e banuara, përfshirë Bejrutin, ku u vranë 91 persona. /Telegrafi/