Trump: NATO nuk ishte aty kur kishim nevojë për të
Presidenti amerikan, Donald Trump, e ka kritikuar NATO-n në Truth Social, duke thënë se “nuk ishte aty kur kishim nevojë për të dhe nuk do të jenë aty nëse do të kemi nevojë përsëri”.
Ai vazhdon duke iu referuar Grenlandës - të cilën ka thënë vazhdimisht se dëshiron ta aneksojë - duke e quajtur vendin një "copë të madhe akulli, të keq-menaxhuar".
Kjo deklaratë vjen pas një takimi midis Trumpit dhe Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, i cili tha se pati një diskutim "të sinqertë dhe të hapur" me presidentin amerikan.
Sipas Reuters, një zëdhënës i NATO-s tha se Rutte nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve të aleatëve për të ofruar një aleancë më të fortë dhe më të drejtë.
Karoline Leavitt, sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, kishte ndarë më parë një mesazh nga Trump, duke thënë se NATO-ja "u testua dhe dështoi".
Ajo u tha gazetarëve: “Është mjaft e trishtueshme që NATO i ktheu shpinën popullit amerikan gjatë gjashtë javëve të fundit”.
"Është populli amerikan që ka financuar mbrojtjen e saj", deklaroi Leavitt. /Telegrafi/