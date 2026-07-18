Vrasje në tentativë në Podujevë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë në Podujevë.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 19:16.
“Sheshi i qytetit, Podujevë 17.07.2026 – 19:16. I dyshuari mashkull kosovar, ka therur me thikë viktimën e mitur mashkull kosovar”, thuhet në raport.
Viktimës i është ofruar ndihma mjekësore.
Ndërkaq, i dyshuari është arrestuar, pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.
Policia po heton rastin. /Telegrafi/
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