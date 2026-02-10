Vonn u pasurua për vetëm 12 sekonda sa ishte në pistë, fitoi 13 herë më shumë sesa kur mori medalje në vitit 2018
Skiatorja amerikane, Lindsey Vonn do të fitojë 200,000 dollarë për pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike Dimërore, edhe pse gara e saj përfundoi pas vetëm 12 sekondash për shkak të një rënieje të fortë gjatë zbritjes në Cortina d'Ampezzo.
Vonn pësoi një aksident të rëndë gjatë skijimit, duke pësuar një frakturë të rëndë në këmbë. Ajo u dërgua me urgjencë në spital me helikopter, ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale, e cila i dha fund përfundimisht pjesëmarrjes së saj në Lojërat Olimpike.
Pavarësisht kësaj, gruaja amerikane me përvojë do të marrë shumën e plotë të shpërblimit të përcaktuar, sepse Komiteti Olimpik dhe Paralimpik Amerikan ka prezantuar një model të ri shpërblimi sipas të cilit vetëm pjesëmarrja në Lojërat Olimpike Dimërore u sjell atletëve 200,000 dollarë (më shumë se 180,000 euro) pavarësisht nga vendosja apo rezultati i arritur.
Rikthimi i Lindsey Vonn në Olimpiadë përfundon me trishtim pas një aksidenti të rëndë - tërhiqet me helikopter
Ky ndryshim në sistemin e shpërblimeve u bë i mundur falë një donacioni prej 100 milionë dollarësh për Komitetin Olimpik dhe Paralimpik të SHBA-së nga miliarderi Ross Stevens.
Në Lojërat Olimpike të mëparshme në Paris, atletët amerikanë morën shuma shumë më të vogla për medaljet që fituan, 37,500 dollarë për një medalje ari, 22,500 dollarë për një medalje argjendi dhe 15,000 dollarë për një medalje bronzi.
Kjo është pikërisht shuma që mori Lindsey Vonn pasi fitoi medaljen e bronztë në zbritje në Lojërat Olimpike të PyeongChang 2018. /Telegrafi/