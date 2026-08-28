Vidhet gjerdani i çmuar me 673 diamante në muzeun e Vjenës
Një gjerdan i çmuar me diamante është vjedhur nga një muze në Vjenë, njoftoi policia austriake.
Muzeu i Arteve të Aplikuara të Vjenës nuk dha detaje për objektin e vjedhur, por informacioni në faqen e tij të internetit tregon se mund të bëhet fjalë për një gjerdan mbretëror me 673 diamante, me një peshë totale prej më shumë se 200 karatësh.
Mbretëresha Nazli e mbajti gjerdanin në vitin 1939 në dasmën e vajzës së saj Fawzia me Princin e Kurorës iraniane, Shahun e ardhshëm Mohammad Reza Pahlavi.
Gjerdani i vjedhur ishte i ekspozuar në ekspozitën “Glanzstucke”.
Muzeu konfirmoi vetëm se vjedhja kishte ndodhur gjatë ekspozitës së bizhuterive dhe se askush nuk ishte lënduar duke refuzuar dhënien e informacioneve të mëtejshme të hetimit.
Policia tha se dy persona të paidentifikuar thyen vitrinën gjatë orarit të hapjes së muzeut, morën objektin dhe u larguan me vrap.