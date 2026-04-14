Vetulla të dendura pa sallon dhe pa tatuazh: 4 hapa të thjeshtë që duhet t’i provoni
Nëse vetullat janë rralluar nga vitet e pincës apo trendet e vjetra, këta hapa të thjeshtë mund të nxisin rritjen e qimeve dhe të rikthejnë formën natyrale të fytyrë
Të gjithë e kujtojmë shumë mirë periudhën kur vetullat e holla ishin domosdoshmëri, ndërsa pinca ishte miku ynë më i mirë kozmetik. Pasojat e atyre trendeve të viteve nëntëdhjetë dhe fillimit të viteve dymijë shumë gra i ndiejnë edhe sot. Meqë koha e vetullave të dendura, natyrale dhe të plota ka kohë që ka marrë vendin kryesor në botën e bukurisë, pakënaqësia për rikthimin e qimeve është bërë e zakonshme.
Shpesh mendojmë se vetullat e rralluara janë gjendje e përhershme me të cilën duhet të pajtohemi, por kjo nuk është e vërtetë. Nuk ju duhet magji, madje as mikropigmentim profesional, për t’ia kthyer fytyrës kornizën e përsosur. Nëse dëshironi vetulla më të dendura dhe nuk jeni gati për teknika gjysmë të përhershme të grimit, kemi përgatitur hapa të efektshëm që nxisin rritjen e qimeve dhe rikthejnë volumin, transmeton Telegrafi.
Unsplash
Hiqni dorë nga pinca
Hapi i parë dhe ndoshta më i rëndësishëm është t’i lini vetullat të rriten. Edhe pse forma në fillim mund të duket e parregullt, është shumë e rëndësishme të bëni pauzë për disa javë. Folikujve u duhet kohë për t’u rigjeneruar. Nëse nuk mund t’i rezistoni, hiqni vetëm ato qime që janë shumë larg vijës natyrale.
Krehja e përditshme
Ky veprim mund të duket i parëndësishëm, por në të vërtetë nxit drejtpërdrejt qarkullimin e gjakut në atë zonë. Me ndihmën e një furçeje të pastër, krihini vetullat lart, pastaj anash. Ky lëvizje e thjeshtë aktivizon zonën dhe i disiplinon qimet, duke krijuar menjëherë përshtypjen e dendësisë.
Kujdes i synuar për rritje më të shpejtë
Serumet e pasuruara me peptide, vajrat bimorë si vaji i ricinit ose formulat e posaçme për forcimin e qimeve janë aleatët tuaj më të mirë. Kujdesin aplikojeni vetëm në mbrëmje mbi lëkurë të pastër, me masazh të lehtë përgjatë gjithë harkut të vetullës. Çelësi i suksesit qëndron te vazhdimësia, ndërsa rezultatet e para të vërteta mund të shihen pas disa javësh përdorimi të rregullt.
Grimi që imiton qimen natyrale
Derisa prisni që natyra të bëjë punën e saj, grimi mund të krijojë iluzion fantastik të volumit. Zgjidhni lapsa shumë të hollë ose stilolapsa precizë për të vizatuar vija të imëta në drejtimin e rritjes së qimeve. Në fund, një xhel lehtë i ngjyrosur për fiksim do ta plotësojë në mënyrë të përsosur pamjen. /Telegrafi/