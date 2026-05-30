Buzëkuqi rozë që po kthehet në trend: Nuancat që e bëjnë fytyrën të duket më e re
Buzëkuqi rozë rikthehet fuqishëm këtë pranverë, por këtë herë larg nuancave të mërzitshme dhe të njëtrajtshme që i kemi parë për vite me radhë
Trendet e pranverës dhe verës 2026 sjellin tone shumë më të sofistikuara, nga roza e butë pastel dhe variantet e ngrohta nude, deri te fuchsia e gjallë, që e freskon menjëherë fytyrën dhe krijon përshtypjen e një grimi më elegant dhe më luksoz.
Pikërisht për këtë arsye, buzëkuqi rozë këtë sezon konsiderohet një nga produktet më të dëshiruara të grimit. Ai ka aftësinë ta zbusë pamjen, ta bëjë fytyrën të duket më e çlodhur dhe t’i japë freski edhe grimit më të thjeshtë ditor.
E mira e kësaj ngjyre është se pothuajse nuk ekziston ton lëkure të cilit nuk i përshtatet. Sekreti qëndron vetëm te zgjedhja e nën-tonit të duhur, transmeton Telegrafi.
Si ta zgjidhni nuancën ideale rozë?
Rregulli është i thjeshtë:
Te lëkurat shumë të çelëta dhe me nën-ton të ftohtë, më së miri duken nuancat rozë pastel, roza e ftohtë dhe tonet e buta që nuk e rëndojnë fytyrën.
Te lëkurat mesdhetare, ulliri ose me nën-ton më të errët, shumë bukur përshtaten nuancat mauve, roza indiane dhe tonet më të forta pink, të cilat e theksojnë ngrohtësinë natyrale të fytyrës.
Te lëkurat me nën-ton të artë, zgjedhja më e mirë janë nuancat rozë me prekje pjeshke, korali ose nude të ngrohtë, sepse i japin fytyrës shkëlqim natyral dhe pamje më të freskët.
Këtë vit dominojnë sidomos formulat mat me efekt "blur", të cilat i bëjnë buzët të duken më të buta, më kadife dhe vizualisht më të plota. Megjithatë, jashtë mode nuk dalin as buzëkuqet me shkëlqim, teksturat serum dhe formulat hidratuese, të cilat janë ideale për ditët e ngrohta, kur grimi duhet të duket i lehtë dhe natyral.
Nëse dëshironi pamje më moderne, buzëkuqin rozë mund ta kombinoni me grim minimal të syve, pak maskarë dhe faqe të freskëta me nuancë të lehtë rozë ose pjeshke. Kështu arrihet efekti i fytyrës së pushuar, rinore dhe elegante, pa shumë mund. /Telegrafi/