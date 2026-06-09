Veterani i Toyota-s zbulon frikën e tij më të keqe: Të gjithë po kalojnë te automjetet elektrike
Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë.
Megjithatë, makinat elektrike luajtën vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër Grupit Volkswagen, transmeton Telegrafi.
Gjiganti japonez ka mbetur prapa në garën elektrike, megjithëse hyrjet e fundit si C-HR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike.
Megjithatë, kryetari i Toyota-s tha në fillim të vitit 2024 se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30 përqind të shitjeve globale.
Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë, sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
Por, ndërsa ai është një besimtar i fortë në motorët me djegie të brendshme, ish-presidenti dhe CEO i kompanisë thotë se tani ndihet në pakicë.
Në një intervistë të sinqertë me botimin britanik Carwow, Akio Toyoda zbuloi se ndihet "shumë i vetmuar" që vazhdon të tregojë vlerësim për makinat e mundësuara nga motorët me djegie të brendshme.
Në të njëjtën kohë, ai ka përshtypjen se të gjithë të tjerët po anojnë drejt makinave elektrike.
Në vitin 2026, është e drejtë të thuhet se Toyota ende nuk i ka përqafuar automjetet elektrike me të njëjtën qetësi që tregoi me hibridet pas revolucionit të nisur nga Prius në fund të viteve 1990.
Skepticizmi i Akios nuk buron vetëm nga pasioni i tij për motorët me djegie. Vitin e kaluar, ai bëri një vlerësim të përafërt se 27 milionë hibridet që kompania kishte shitur deri në atë pikë kishin një gjurmë karboni të ngjashme me atë të nëntë milionë automjeteve elektrike, kur merret parasysh prodhimi i baterive dhe automjeteve.
Vlen të përmendet se llogaritjet e tij supozonin se të gjitha makinat elektrike do të prodhoheshin në Japoni, ku centralet bëjnë pjesën më të madhe të punës së rëndë në prodhimin e energjisë.
Në atë skenar, një automjet elektrik i vetëm ishte po aq i ndotur sa tre hibride, por realiteti është shumë më i nuancuar, me shumë variabla në lojë.
Duke krijuar Gazoo Racing (GR) si një nën-markë të pavarur, Toyota vazhdon të mbështesë motorët me benzinë në aplikimet e performancës.
Madje po punon edhe në një njësi krejtësisht të re me katër cilindra 2.0 litra me turbo për produktet e ardhshme të markës GR, duke përfshirë ringjalljen e shumëpritur të Celica.
Në të njëjtën kohë, ajo ka projektuar një motor të ri V8 për supermakinën hibride GR GT, dhe ndoshta edhe për lloje të tjera modelesh.
Toyota po përpiqet gjithashtu të zgjasë jetëgjatësinë e motorëve konvencionalë duke i bërë ata të pajtueshëm me karburantet neutrale ndaj karbonit.
Gjatë viteve të fundit, ajo ka eksperimentuar me motorë me djegie të furnizuar me hidrogjen. Përpjekja e saj më e re është TR LH2 Racing, i cili do të prezantohet më vonë këtë javë në 24 Orë të Le Mans. /Telegrafi/