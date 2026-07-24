Vëllai i viktimës në Fier: Vrasje e paramenduar, autori është liruar tri herë - Policia mbërriti me vonesë
Një ngjarje e rëndë tronditi mëngjesin e sotëm fshatin Vidhisht të Roskovecit, ku një 35-vjeçar ka vrarë ish-vjehrrin, ka plagosur ish-vjehrrën, si dhe ka marr peng ish-bashkëshorten e tij.
Në dëshminë e dhënë për A2CNN, vëllai i viktimës, tha se vrasja ka qenë e paramenduar.
Ai vë në dukje se autori i ngjarjes ishte arrestuar tre herë, por është liruar në të gjitha rastet.
“Dëgjuam zhurmë. Bërtisnin brenda. Ku do vinim ne atje? Ai thoshte hajdeni se do t’u vras të gjithë! Policia ka ardhur pas një ore. Autori doli nga mbrapa shtëpisë, e kishte lënë në vend tjetër makinën. Vajza këtu qëndronte, e mori dhe iku. Kishin probleme, tre herë është arrestuar dhe tre herë ka dalë. Këtu ishte me arrest shtëpie. Pa mua s’e bën dot jetën i thoshte ai. Ishte një vrasje e paramenduar. Unë vajta brenda, vëllai shtrirë, kunata shtrirë”, u shpreh ai.