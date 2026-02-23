“Vdis”, i tërë stadiumi i Osasunas me thirrje të rënda drejt Vinicius Jr
Vinicius Jr. u bë sërish objekt i thirrjeve fyese gjatë ndeshjes së fundit të Real Madrid në La Liga kundër CA Osasuna.
Skuadra e drejtuar nga Alvaro Arbeloa pësoi një humbje zhgënjyese 2-1 në udhëtim, me brazilianin që realizoi golin e vetëm për madrilenët dhe vazhdon një formë të mirë individuale.
Megjithatë, mbrëmja e tij u njollos nga abuzimet verbale të tifozëve vendas. Vetëm pak ditë pasi ishte në shënjestër të abuzimeve raciste në një përballje të Ligës së Kampionëve kundër Benficas, 25-vjeçari u vu sërish në shënjestër.
Këtë herë, tifozët e Osasunës në “El Sadar” dëgjoheshin duke thirrur: “Vinicius, muerete”, pra që nënkupton “Vinicius, vdis”.
🇪🇸🇧🇷 "VINICIUS, MUERETE!"
La canción de los hinchas de Osasuna para Vinicius Jr. pic.twitter.com/0vv4VaTJum
— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) February 22, 2026
Incidenti pritet të rikthejë debatet mbi sjelljen e tifozëve dhe mbrojtjen e lojtarëve nga abuzimet në futbollin spanjoll.
Kjo nuk është hera e parë që Vinicius po kritikohet rëndë nga tifozët kundërshtarë, të cilët po e fishkëllejnë vazhdimisht thuajse në secilën ndeshje./Telegrafi/