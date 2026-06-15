Vdes një person në Aeroportin e Prishtinës, rasti po hetohet
Një person ka ndërruar jetë pasi i ishin shfaqur probleme shëndetësore.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 17:13, në Aeroportin Ndërkombëtarë “Adem Jashari”, në Prishtinë.
Tutje në raport thuhet se vdekje e viktimës e ka konstatuar mjeku kompetent, ndërkaq trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“ANP. Adem Jashari / 14.06.2026 – 17:13. Lidhur me rastin, viktimës mashkull kosovar pasi i ishin shfaqur probleme shëndetësore i njëjti është dërguar në QKUK ku më pas ka ndërruar jetë. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kompetent, me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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