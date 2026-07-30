Vdekjet në vendet e punës, KMDLNj: 32 punëtorë humbën jetën vitin e kaluar - vazhdojnë të punojnë pa mbrojtje
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNj) ka reaguar pas rasteve të fundit të humbjes së jetëve në vendet e punës, duke vlerësuar se kushtet e sigurisë për punëtorët në Kosovë mbeten alarmante.
Sipas KMDLNj-së, gjatë vitit të kaluar në Kosovë humbën jetën 32 punëtorë, kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë.
“Vitin e kaluar në Kosovë humbën jetën 32 punëtorë kryesisht në fushën e ndërtimtarisë”, thuhet në reagim.
Organizata rikujton se në vazhdimësi ka kërkuar përmirësimin e kushteve të punës dhe shtimin e inspektimeve si masë parandaluese, ndërsa ka propozuar që mjetet e mbledhura nga gjobat të përdoren për familjet e viktimave dhe punëtorët që mbesin me invaliditet të përhershëm.
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KMDLNj thekson se ka identifikuar një sërë faktorësh që ndikojnë në aksidentet fatale në vendin e punës.
“KMDLNj ka identifikuar mungesën e masave mbrojtëse, kushtet atmosferike, kualifikimin jo të duhur, shëndetin, moshën dhe mbikëqyrjen e pamjaftueshme institucionale si shkaktarët kryesorë të humbjes së jetëve të punëtorëve në vendin e tyre të punës”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, organizata vlerëson se shumë punëtorë nuk kanë kontrata pune, duke ua pamundësuar realizimin e të drejtave të tyre.
“Për fat të keq askush nuk ka nxjerrë mësime nga humbja e jetëve, të evitueshme, pa asnjë dyshim dhe, për pasojë edhe viti 2026 nuk ka ndryshuar në të mirë të sigurisë për punëtorët dhe jetën e tyre”, thekson KMDLNj.
Sipas reagimit, gjendja e rëndë ekonomike i detyron shumë qytetarë të pranojnë kushte të pasigurta pune.
“KMDLNj ka konstatuar se për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike punëtorët pajtohen me çdo kusht që u ofrohet nga punëdhënësi prandaj kemi një numër aq të madh të jetëve të humbura”, thuhet në reagim.
KMDLNj kërkon rritjen e numrit të inspektorëve në terren ose angazhimin e një kompanie mbikëqyrëse me kapacitete profesionale, duke theksuar se përplasjet politike nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemit.
“Luajtja ping-pong midis politikanëve duke i hedhur përgjegjësinë njëri-tjetrit aspak nuk ndihmon këtë çështje aq të ndjeshme. Përkundrazi, vetëm bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional mund të parandalojë humbjen e jetëve”, thuhet në reagim.
Në fund, KMDLNj thekson se e drejta për punë nuk mund të ketë kuptim pa garantimin e të drejtës për jetë.
“E drejta për punë është e drejtë elementare e njeriut mirëpo kjo e drejtë nuk ka asnjë vlerë nëse nuk garantohet e drejta për jetë mbi të cilën ngriten dhe ndërtohen të gjitha të drejtat tjera”, përfundon reagimi. /Telegrafi/