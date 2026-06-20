“Vamos Argentina” – video e çuditshme nga Bangladeshi pushton rrjetet sociale
Ndërsa entuziazmi për Kupën e Botës FIFA 2026 rritet në të gjithë botën, një klip i çuditshëm nga Bangladeshi është bërë viral.
Aty shfaqet një burrë me një dele të lyer me ngjyrat kaltër dhe verdhë – ngjyrat e Argjentinës.
Mbishkrimi në postim thotë thjesht: “Vamos Argentina!”
Videoja u bë virale dhe shumë bënë shaka se pasioni për futbollin kishte arritur në një nivel krejtësisht të ri.
Në të njëjtën kohë, disa komentues shprehën shqetësim në lidhje me ngjyrosjen e kafshëve, duke theksuar se, ndërsa pamja vizuale ishte tërheqëse për syrin, mund të mos ishte e sigurt ose e rehatshme për delet. /Telegrafi/
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