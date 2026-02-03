Valbona Ibishi-Azemi emërohet drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Podujevë
Kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka emëruar Valbona Ibishi-Azemin në pozitën e drejtoreshës së Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport.
Sipas njoftimit të Komunës së Podujevës, Ibishi-Azemi ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin “Dardania” në drejtimin Juridik, si dhe studimet bachelor për Gjuhë Angleze dhe Letërsi Amerikane në të njëjtin universitet.
Ajo ka përfunduar gjithashtu studimet postdiplomike, nivel master, në fushën e Gjuhës Angleze dhe Letërsisë Amerikane.
Në aspektin profesional, nga viti 2010 Ibishi-Azemi ka punuar si mësimdhënëse e gjuhës angleze në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Zahir Pajaziti” në Orllan. Gjatë mandatit të kaluar, ajo ka ushtruar detyrën e drejtoreshës së Administratës Komunale në Podujevë.
Kryetari Bulliqi i ka uruar drejtoreshës së re suksese dhe punë të mbarë në ushtrimin e detyrës, duke shprehur besimin se angazhimi i saj do të kontribuojë në avancimin e fushës së kulturës, rinisë dhe sportit në komunë. /Telegrafi/