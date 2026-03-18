Val Kilmer "ringjallet" nga inteligjenca artificiale për rolin kryesor në filmin "As Deep as the Grave"
Aktori amerikan Val Kilmer, i cili ndërroi jetë vitin e kaluar, shfaqet në filmin e ri "As Deep as the Grave" falë teknologjisë së inteligjencës artificiale.
Sipas Variety, pesë vjet para vdekjes së tij në vitin 2025, aktori Val Kilmer u zgjodh për rolin e At Fintan, një prift katolik dhe spiritualist vendas amerikan, në filmin "As Deep as the Grave". Kilmer, i cili në atë kohë po luftonte me kancerin e fytit, ishte shumë i sëmurë për të ardhur në shesh xhirimi.
"Ai ishte aktori që doja për këtë rol. Filmi ishte ndërtuar shumë rreth tij. Ai mbështetej në trashëgiminë e tij indiane amerikane dhe lidhjen e tij me Jugperëndimin dhe dashurinë e tij për të. Ai ishte gati ta bënte, por po kalonte një kohë shumë të vështirë dhe nga ana mjekësore nuk mund ta bënte", tha shkrimtari dhe regjisori i filmit, Coerte Voorhees.
Edhe pse Kilmer nuk xhiroi asnjë skenë, Voorhees arriti ta realizonte vizionin e tij duke përdorur inteligjencën artificiale, në bashkëpunim me familjen e aktorit të ndjerë, ku vajza e Kilmer, Mercedes, dhe djali i tij, Jack, e ndihmuan më shumë.
"Familja e tij vazhdonte të thoshte sa i rëndësishëm e mendonin filmin dhe se Val me të vërtetë donte të ishte pjesë e tij. Ai me të vërtetë mendonte se ishte një histori e rëndësishme në të cilën donte që emri i tij të ishte. Ishte ajo mbështetje që më dha besimin të thoja: 'Në rregull, le ta bëjmë'. Pavarësisht faktit se disa njerëz mund ta quajnë të diskutueshëm, kjo është ajo që Val donte", shpjegoi Voorhees.
"Aq i thellë sa varri", i titulluar më parë "Kanioni i të Vdekurve", bazohet në historinë e vërtetë të arkeologëve Ann dhe Earl Morris nga jugperëndimi i SHBA-së, të cilët regjistrojnë kronologjikisht gërmimet e tyre në Canyon de Chelly (Arizona), në një përpjekje për të gjurmuar historinë e popullit Navajo.
Në film luajnë Abigail Lawrie ("Tin Star") dhe Tom Felton ("Harry Potter"), dhe në kast përfshihen edhe Wes Studi dhe Abigail Breslin.
Kilmer, ose më saktë versioni i aktorit i gjeneruar nga inteligjenca artificiale, do të shfaqet pothuajse në të gjithë filmin.
Projekti përdor fotografi të Kilmerit në moshë më të re, shumë prej të cilave të siguruara nga familja e tij, si dhe pamje nga vitet e tij të mëvonshme, për të portretizuar personazhin e tij në faza të ndryshme të jetës. Tingulli përdor gjithashtu zërin e Kilmerit, i cili u dëmtua nga një procedurë trakeale më vonë në jetë.
"Personazhi në film vuan gjithashtu nga tuberkulozi. Përsëri, ky personazh historik pasqyron gjendjen reale të Valit kur ai vuante nga kanceri në fyt. Pra, për sa i përket zërit, kjo është një mundësi vërtet unike për personazhin që të pasqyrojë gjendjen nga e cila aktori vuante në të vërtetë, duke krijuar një lloj ure", thotë John Voorhees, producenti i filmit.
Filmi "As Deep as the Grave" u krijua në një prodhim të pavarur që pësoi ndërprerje për shkak të pandemisë COVID-19, duke e zgjatur prodhimin në gjashtë vjet.
Në një moment, skenat me Atin Fintan u hoqën për shkak të kufizimeve buxhetore dhe kohore, por më vonë u rikthyen për të plotësuar rrëfimin.
Ndërkohë që ende ka debat rreth përdorimit të inteligjencës artificiale në industrinë e filmit, vëllezërit Voorhees besojnë se filmi "As Deep as the Grave" do të tregojë se si inteligjenca artificiale mund të përdoret në mënyrë etike. Prodhimi gjithashtu iu përmbajtë udhëzimeve të SAG dhe kompensoi pasurinë e Kilmer për performancën e tij.
Mercedes Kilmer tha se e mbështeste filmin dhe theksoi se babai i saj ishte një njeri shpirtëror.
"Ai gjithmonë i shikonte me optimizëm teknologjitë e reja si një mjet për zgjerimin e mundësive të rrëfimit të historive. Kjo frymë është diçka që të gjithë e respektojmë në këtë film specifik, pjesë integrale e të cilit ishte ai", tha ajo.
Gjatë jetës së tij, Kilmer, i njohur për filma të tillë si "The Doors" dhe "Batman Forever", bashkëpunoi me Sonantico për të krijuar një zë të mundësuar nga inteligjenca artificiale për rolin e tij si Tom "Iceman" Kazansky në filmin "Top Gun: Maverick" të vitit 2022. /Telegrafi/