Ushtria izraelite godet 'dhjetëra' qendra komande në sulme të mëtejshme ndaj Iranit, publikohen pamjet e aksioneve
Forcat Mbrojtëse Izraelite kanë ndarë detaje mbi valën e fundit të sulmeve ushtarake ndaj Iranit.
Forcat ajrore të Izraelit, të udhëhequra nga inteligjenca e IDF-së, goditën "dhjetëra qendra komande të regjimit terrorist iranian" në Teheran gjatë natës, tha forca në Telegram.
Dhjetëra municione u hodhën në qendrat e komandës Basij dhe të sigurisë së brendshme të Iranit, të cilat u përdorën për të ruajtur kontrollin në të gjithë vendin, tha IDF-ja.
חיל האוויר ממשיך לפגוע ביכולות האוויריות של המשטר האיראני: סוכלו חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר pic.twitter.com/f6hg6FV5at
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026
Furnizimet e forcave tokësore të Iranit, objektet logjistike dhe lëshuesit e raketave u goditën gjithashtu në sulme, transmeton Telegrafi.
Mbrëmë, IDF tha se kishte filluar një "valë të gjerë sulmesh" në Iran që synonin "vendet e lëshimit të regjimit terrorist iranian, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe infrastrukturën shtesë".
⭕️The IDF has carried out a series of strikes on the Basij and internal security command centers in Tehran belonging to the Iranian terror regime.
The targeted command centers were used by the Iranian regime to maintain control throughout Iran.
The IDF also struck the regime’s… pic.twitter.com/nvlq72W6vJ
— Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026
Pamjet e reja të publikuara nga IDF tregojnë një sulm ajror kundër një grupi ushtarësh iranianë që operonin një sistem mbrojtjeje ajrore dhe shënjestrimin e një helikopteri Mi-17 të prodhuar në Rusi, të përdorur nga ushtria iraniane.
"Forcat ajrore vazhdojnë të godasin aftësitë ajrore të regjimit iranian", thotë ushtria. /Telegrafi/