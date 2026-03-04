Forcat Mbrojtëse Izraelite kanë ndarë detaje mbi valën e fundit të sulmeve ushtarake ndaj Iranit.

Forcat ajrore të Izraelit, të udhëhequra nga inteligjenca e IDF-së, goditën "dhjetëra qendra komande të regjimit terrorist iranian" në Teheran gjatë natës, tha forca në Telegram.

Dhjetëra municione u hodhën në qendrat e komandës Basij dhe të sigurisë së brendshme të Iranit, të cilat u përdorën për të ruajtur kontrollin në të gjithë vendin, tha IDF-ja.

Furnizimet e forcave tokësore të Iranit, objektet logjistike dhe lëshuesit e raketave u goditën gjithashtu në sulme, transmeton Telegrafi.

Mbrëmë, IDF tha se kishte filluar një "valë të gjerë sulmesh" në Iran që synonin "vendet e lëshimit të regjimit terrorist iranian, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe infrastrukturën shtesë".


Pamjet e reja të publikuara nga IDF tregojnë një sulm ajror kundër një grupi ushtarësh iranianë që operonin një sistem mbrojtjeje ajrore dhe shënjestrimin e një helikopteri Mi-17 të prodhuar në Rusi, të përdorur nga ushtria iraniane.

"Forcat ajrore vazhdojnë të godasin aftësitë ajrore të regjimit iranian", thotë ushtria. /Telegrafi/

