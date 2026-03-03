Ushtria izraelite futet thellë Libanit
Ushtria izraelite thotë se ushtarët e saj po "operojnë në Libanin jugor".
Ajo thotë se trupat e saj janë pozicionuar në disa pika pranë zonës kufitare "si pjesë e një qëndrimi të përforcuar mbrojtës përpara".
Ushtria thotë se kjo është një "masë taktike në kufi" dhe jo pjesë e një operacioni më të gjerë tokësor brenda Libanit.
"IDF po punon për të krijuar një shtresë shtesë sigurie për banorët e Izraelit verior", thotë ajo.
Veçmas, ushtria thotë se është e përgatitur të operojë kundër Iranit "për javë të tëra".
Trupat izraelite janë autorizuar të "përparojnë dhe të marrin kontrollin e pozicioneve shtesë në Liban", thotë ministri i Mbrojtjes i Izraelit.
Komentet e Israel Katz vijnë pasi IDF tha se ushtarët e saj po "operonin në Libanin jugor".
Ajo tha se trupat ishin pozicionuar në disa pika pranë zonës kufitare "si pjesë e një qëndrimi të përforcuar mbrojtës përpara" dhe kjo nuk është pjesë e një operacioni më të gjerë tokësor brenda Libanit. /Telegrafi/