Ushtari izraelit ndalon dy karabinierë në Bregun Perëndimor, i detyroi të gjunjëzoheshin
Izraeli është zotuar të nisë një hetim pasi dy oficerë sigurie italianë u ndaluan nga një ushtar izraelit me një armë automatike në Bregun Perëndimor të pushtuar, shkruan AP.
Ambasadori izraelit në Itali, Jonathan Peled, e bëri premtimin të hënën në Romë, pasi u thirr nga Ministri i Jashtëm, Antonio Tajani për incidentin, tha Ministria e Jashtme italiane.
Ministria tha se përcolli "zhgënjim të fortë dhe protestë të fortë" dhe Peled "shprehu keqardhje për incidentin", përveçse tha se Izraeli do të kryente "hetime të duhura", transmeton Telegrafi.
Italia pretendon se dy oficerët u ndaluan të dielën pranë qytetit të Ramallah nga një izraelit "i lidhur me qarqet e kolonëve".
Ushtria izraelite thotë se një ushtar i ndaloi oficerët në përputhje me procedurën e duhur të ushtrisë për trajtimin e automjeteve të dyshimta.
Tha se makina e oficerëve nuk ishte shënuar si një automjet diplomatik dhe pasi oficerët u identifikuan, ushtari i la të shkonin.
Ushtria tha se makina ngriti dyshime sepse po ecte në një rrugë që ishte e mbyllur për trafikun civil. Ajo pranoi se ushtari kishte ngritur armën e tij dhe tha se e kishte thirrur ushtarin për një takim informues dhe do t'u sqaronte procedurën e duhur të gjitha trupave të Bregut Perëndimor.
Mediat italiane, duke cituar një zyrtar të Ministrisë së Jashtme italiane, thanë se izraeliti i detyroi oficerët të gjunjëzoheshin dhe t'u përgjigjeshin pyetjeve përpara se t'i linin të shkonin.
Mediat italiane raportuan gjithashtu se zyrtarët ishin në një makinë të blinduar me targa diplomatike dhe mbanin pasaporta diplomatike.
Italianët e ndaluar për një kohë të shkurtër ishin oficerë të Karabinierëve, tha ministria - forca policore e Italisë që herë pas here merr pjesë në misione paqeruajtëse jashtë vendit.
Ministria tha se oficerët ishin "të angazhuar në aktivitete institucionale në territorin palestinez" kur u ndaluan.
Italia më parë ka dënuar dhunën në rritje të kolonëve në Bregun Perëndimor. Ministria tha se "përsëriti" shqetësimet e saj gjatë takimit me Peled.
Rreth 500,000 izraelitë janë vendosur në Bregun Perëndimor që kur Izraeli pushtoi territorin, së bashku me Jerusalemin lindor dhe Rripin e Gazës, në luftën e Lindjes së Mesme të vitit 1967.
Prania e tyre shihet nga shumica e bashkësisë ndërkombëtare si e paligjshme dhe një pengesë e madhe për paqen. Palestinezët kërkojnë të tre zonat për një shtet të ardhshëm. /Telegrafi/